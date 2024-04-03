Магнітна буря настане раніше: якої потужності вона прогнозується

З'явився оновлений графік коливань

Астросиноптики застерігали про потік сонячного вітру, який має спричинити магнітну бурю 4 квітня. Однак інші вчені кажуть, що геомагнітний шторм вируватиме на Землі вже у середу.

Як повідомили на сайті Meteoprog, 3 квітня очікується помірна геомагнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у стані вище аніж невеликого збурення.

Згідно з даними, сонячна активність була на помірному рівні протягом останніх 24 годин. В останній день на Сонці відбулося чотири спалахи класу М, найбільшим з яких був М93.

У цей день прогнозується, що геомагнітне поле нашої планети перебуватиме на активному рівні. Однак сонячна активність зменшиться, тому ймовірність спалахів класу М знижується.

Магнітні бурі на Землі протягом 3-7 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця тижня.

Наразі, 3 квітня, тримається геомагнітне коливання 4 балів, якого вже 4 та 5 квітня переросте в магнітну бурю 5 балів.

Потім, до 7 квітня, не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні до кінця цього тижня.