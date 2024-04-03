Магнитная буря наступит раньше: какой мощности она прогнозируется

Появился обновленный график колебаний

Астросиноптики предостерегали о потоке солнечного ветра, который должен вызвать магнитную бурю 4 апреля. Однако другие ученые говорят, что геомагнитный шторм будет бурлить на Земле уже в среду.

Как сообщили на сайте Meteoprog, 3 апреля ожидается умеренная геомагнитная буря. Магнитосфера Земли будет находиться в состоянии выше небольшого возмущения.

Согласно данным, солнечная активность была на умеренном уровне в течение последних 24 часов. В последний день на Солнце произошло четыре вспышки класса М, самой большой из которых был М93.

В этот день предполагается, что геомагнитное поле нашей планеты будет находиться на активном уровне. Однако солнечная активность уменьшиться, поэтому вероятность вспышек класса М снижается.

Магнитные бури на Земле в течение 3-7 апреля

Согласно графику, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури до конца недели.

На данный момент, 3 апреля, держится геомагнитное колебание 4 баллов, которое уже 4 и 5 апреля перерастет в магнитную бурю 5 баллов.

Затем, до 7 апреля, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой будет погода в Украине до конца этой недели.