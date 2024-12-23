Кім Чен Ин готується відправити Росії більше солдатів і зброї: це загрожує не лише Україні

Наміри Пхеньяну загрожують і Південній Кореї.

Північна Корея готується відправити більше техніки та солдатів до Росії. Крім того, вона готується до передачі великої кількості безпілотників, щоб допомогти окупаційній армії.

Про це пише Reuters із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) Південної Кореї. Зазначається, що у Пхеньяні провели випробування БПЛА минулого місяця і тепер готуються до масштабного виробництва.

"Беспілотники-камікадзе — одне із завдань, на яких зосередився Кім Чен Ин", — сказав представник ОКНШ.

Зазначається, що подібні БПЛА активно використовуються на полі бою в Україні, через що Пхеньян узяв курс на масове виробництво цього типу озброєння, оновлення військової тактики та навчання пілотів.

За оцінками Києва, Вашингтона та Сеула, в Росії перебуває близько 12 тисяч північнокорейських солдатів, але близько 1100 з них уже були вбиті або отримали поранення. І хоча на даному етапі війська КНДР проявили себе непоказно, проте поглиблення військових зв’язків між Пхеньяном та Москвою викликає занепокоєння не лише в України.

Відомо, що Північна Корея відправила близько десяти тисяч додаткових солдатів на кордон із Південною Кореєю, а також може готувати провокації. Це включає можливість випробування нової ракети незадовго до інавгурації Дональда Трампа, а також запуску великої кількості повітряних куль із мішками сміття у бік Сеула.

"За підтримки Росії вони, ймовірно, спробують організувати різні стратегічні провокації наступного року, такі як запуск міжконтинентальних балістичних ракет та проведення ядерного випробування, щоб посилити свої переговорні позиції зі США", — кажуть в ОКНШ.

Як повідомлялося раніше, за зразковими оцінками Росія передала КНДР товарів майже на 5,5 мільярда доларів, в обмін на зброю та людей.