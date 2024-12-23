Живуть на межі депресивного суїциду, але їдуть на війну: чому росіяни вбивають українців

Російські чоловіки звикли давити у собі свої почуття, тому ніколи не ходять до психолога

Росіяни пережили велику кількість колективних травм на кшталт т.зв. "жовтневої революції" і розпаду Радянського Союзу, тому в РФ така велика кількість самогубств, викликаних депресією. На її тлі росіяни перестають цінувати життя своє та життя інших людей, тому їдуть вбивати українців.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла пацифістка і колишня ув’язнена Кремля Олександра Скочиленко. Вона пояснила, чому росіяни живуть на межі депресивного суїциду.

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Всі бояться до уср*чки. На цьому і тримається режим Путіна, — інтерв’ю з політув’язненою Кремля".

— Ви [українці] з цією травмою впоралися: нах*й цей Радянський Союз. Ви цю тему одразу зрозуміли. У Росії це все тягнеться. Чому депресія? Дуже високий рівень алкоголізму, самогубств. Причому переважають чоловічі самогубства. Не означає, що чоловіки більше схильні до суїциду. Ні, – каже Олександра.

За її словами, Росія — більше патріархальна країна і чоловіки звикли давити в собі свої почуття, тому ніколи не ходять до психотерапевта.

— Усе це збирається в шалену масу і людина собі пускає кулю в лоб. Є цілі села, де багато людей, які просто вішаються. Нема жодної звички говорити про свої почуття, думати про почуття іншого. Нема звички взагалі зрозуміти, що ти хочеш у житті, — пояснює активістка.

Якщо людина щось хоче по життю, вона не матиме такої ідеї: "Піду-но я на війну. Мене там можуть убити… Ну, а що ще робити?" Це позиція типу, ну, мені прийшла повістка, я піду на війну. Це з якоїсь глибини депресії, коли людині взагалі байдуже. Їй просто нах*й наплювати на своє життя, на життя інших людей. І не тому, що вона кровожерлива, — каже Скочиленко.

Вона згадала, що під час її ув’язнення у тюрмі працювало радіо, де брали інтерв’ю у людей, які йдуть на війну в Україні.

— І там не було таких, які "От, я йду захищати Батьківщину"… Я тільки чула, як вони казали: мені прийшла повістка, я не хочу потрапити до в’язниці, мене призвали, я піду… Людина може бути в такому пасивному стані, тільки коли вона вже живе на межі депресивного суїциду. Це реально суїцидальна програма — піти на війну під кулі. Про це я й кажу, що Росія дуже депресивна країна, — резюмувала колишня ув’язнена Кремля.

Нагадаємо, раніше Олександра Скочиленко пояснила "Телеграфу" , чи вірять росіяни в "скріпи".