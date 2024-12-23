Ввижалися нацисти? Російська пацифістка пояснила зацикленість Путіна в Україні та Другій світовій

За агресію проти України Путін має сидіти у в’язниці максимально довго, вважає активістка

Президент Володимир Путін міг заплутатися у своїх дитячих травмах, тому вважає, що Друга світова війна триває, а російська пропаганда підживлює в ньому ілюзію всенародної підтримки війни в Україні та боротьби з уявними нацистами.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла пацифістка та колишня ув’язнена Кремля Олександра Скочиленко. Вона пояснила проблему покоління 70-річних, до яких належить Путін.

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Всі бояться до уср*чки. На цьому і тримається режим Путіна, — інтерв’ю з політув’язненою Кремля".

— Можливо, це вже старечі теми, але він дуже зациклений на темі Другої світової війни. Можливо, йому реально здається, що зараз триває Друга світова війна. Мені здається, це радше проблема якогось психологічного характеру: його батько пройшов війну і все це покоління 70-річних — це діти батьків, які пройшли війну, — каже дівчина.

На її думку, Путін намагається довести, що його дід щось зробив, і він також.

— Йому ввижаються якісь нацисти. Людина реально заплуталася у своїх якихось дитячих травмах, намагається отримати якусь повагу, підтримку, а в неї не виходить. Він намагається створити ілюзію того, що ця підтримка є. І насправді російська пропаганда дуже багато робить для створення ілюзії, що дуже багато людей підтримують війну [в Україні] та Путіна, — продовжує колишня ув’язнена Кремля.

Вона наголосила, що у Росії не було масових мітингів на підтримку війни в Україні, хоча за таке людину точно у в’язницю не посадять.

— У перші дні війни ми в Петербурзі виходили на вулиці, і людей було більше, аніж 2011 року, коли були думські вибори. Тоді теж були неузгоджені акції, людей було дуже багато, але ще більше ментів. Ти ж розумієш, що там армія, — каже Олександра Скочиленко.

Вона також відповіла на запитання, що сказала б Путіну під час особистої зустрічі.

— Я б сказала: "Чел, ти дуже втомився. Просто по обличчю вже видно. Можна піти вже відпочивати. Треба відпочити". І він іде відпочивати, виходить у двері, а там його арештовують. Я не хочу, щоб Путіна вбили, я хочу, щоб він посидів у в’язниці, як я. І якнайдовше, — підсумувала Саша.

Нагадаємо, раніше Олександра Скочиленко розповіла "Телеграфу", чи вірять росіяни у скріпи.