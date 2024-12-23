Цей страх — із 1930-х років. Політув'язнена Кремля пояснила, чому росіяни не протестують проти Путіна

Система дуже ефективно перемелює простих росіян

Прості росіяни не протестують масово проти режиму Володимира Путіна, бо бояться опинитися за ґратами. Там вони можуть не дожити до закінчення строку ув’язнення, як це сталося з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла колишня ув’язнена Кремля Олександра Скочиленко. Вона пояснила, як працює ця система.

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Всі бояться до уср*чки. На цьому і тримається режим Путіна, — інтерв’ю з політув’язненою Кремля".

У квітні 2022 року дівчину було заарештовано за кілька цінників у супермаркеті, які вона замінила антивоєнними листівками з розповіддю про розбомблений Маріуполь.

— Я побувала у в’язниці, а там величезний зріз російського суспільства. Російські люди потрапляють до в’язниць і байдуже, вчинили вони злочин чи ні, але, якщо їх заарештували, ця система працює, і вони вже сидять, — каже колишня ув’язнена Кремля. — Їхня вина в будь-якому разі буде доведена, навіть якщо вони ніяк не причетні. Серед цих людей я не зустрічала нікого, хто був би агресивно налаштований до мого вчинку. Навіть працівники [в’язниці] кажуть, що війна – це погано.

За словами Скочиленка, усім росіянам дуже страшно.

— Ти навіть за п’ять папірців можеш отримати сім років у в’язниці. А ти уяви, що є люди, які мають сім’ю. У російських в’язницях люди просто вмирають. І не лише тому, що ти – Олексій Навальний. У нас, наприклад, на поверсі міг у жінки статися інфаркт чи інсульт, і вона могла померти просто тому, що їй вчасно не надали допомогу, — згадує своє перебування за ґратами дівчина.

Вона каже, що люди в Росії дуже бояться в’язниці, бо це страх поколінь, який передається із 1930-х років.

— Я охр*ніваю від людей, які кажуть, що я не піду до в'язниці, я піду на війну. Страх в'язниці серед росіян дуже великий та ірраціональний. Тож вони не ходять протестувати. Вони бояться померти у в'язниці. А таке дуже можливе сьогодні, — підсумувала опозиціонерка.

Нагадаємо, раніше Олександра Скочиленко розповіла "Телеграфу", чи вірять росіяни у скріпи.