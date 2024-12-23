Що дасть закон про декриміналізацію порно і чому важливе його прийняття: нардеп дав відповідь

Це законопроєкт про те, що ніхто не може обмежувати особисту свободу кожного, якщо ця свобода не заважає іншим

У понеділок, 19 грудня, Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав для ухвалення у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порно. Таку зміну можна буде назвати відмовою від старих норм, які не є актуальними зараз.

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат Максим Бужанський. Він відповів на багато питань щодо цього законопроєкту і розповів, які правки будуть внесені до другого читання.

"Це законопроєкт про те, що ніхто не може обмежувати особисту свободу кожного, якщо ця свобода не заважає іншим. У нас діє архаїчна російська норма минулого століття, що базується на моралі на той час. Відповідно до цієї норми, за пару нюдсів у телефоні може наступити кримінальна відповідальність, це абсолютна маячня", — каже співрозмовник.

Він додав, що законопроєкт декриміналізує порнографію, при цьому жорстко обмежуючи додатково — насильство, порнопомста, примус і так далі. До другого читання, за словами Бужанського, це буде прописано.

"По суті, це якоюсь мірою і є декомунізація, відмова від старих норм, які не є актуальними зараз. Крім того, правоохоронці переслідують тих наших громадян, які ведуть акаунти на онліфанс, наприклад, це явно не та діяльність, за яку потрібно садити у в’язницю", — підкреслив нардеп.

При цьому Бужанський каже, що будуть категоричні заборони на контент із зоофілією, педофілією тощо.

"І ще один момент. Ми не можемо карати людей за діяльність, за яку ми беремо з них податки, а ми беремо. Я б додав, що при цьому мова про хоча б найменшу легалізацію та декриміналізацію проституції категорично не йде ", — підсумував співрозмовник. видання.

Докладніше про законопроєкт

11 листопада депутати зареєстрували у Верховній Раді доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно.

Новий закон має змінити статтю 301 Кримінального Кодексу України так, щоб дорослим людям за зняття та розповсюдження відео інтимного характеру не загрожувала в’язниця на 3-5 років.

Проте кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильство, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми та поширення серед дітей (тут ще й посилюється).

Сутенерство, залучення до проституції та торгівля людьми теж залишаються кримінальними злочинами (це окремі статті).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи дозволить легалізація дорослого контенту в Україні розвантажити поліцію та поповнити бюджет.