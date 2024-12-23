Ситуація навколо Великої Новосілки ускладнюється? Росіяни намагалися наступати, що відомо

Росіяни штурмують позицій у районі Великої Новосілки та інших населених пунктів

Ситуація довкола Великої Новосілки залишається важкою. Противник проводив наступальні дії із застосуванням бронетехніки недалеко від цього населеного пункту.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця". Там зазначили, що на Времівському напрямі продовжуються інтенсивні бої.

"Противник проводив наступальні дії із застосуванням бронетехніки недалеко від Великої Новосілки, Константинопольського, Роздольного, Благодатного, Времівки та на захід від Сторожового та Макарівки", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Генштабі заявили, що на Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми наших позицій у районах Великої Новосілки, Константинопольського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Богатир.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни замкнули оточення навколо Макарівки, що на південь від Великої Новосілки. Сили оборони роблять усе можливе, щоб протистояти ворогові. На карті DeepState відзначено присутність українських військ.