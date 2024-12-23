У Гагаузії вигадали, як відповісти Санду на заяви про нелегітимність влади

Між владою Молдови та Гагаузії спостерігаються розбіжності

Глава Гагаузької територіальної автономії у складі Республіки Молдова Євгенія Гуцул заявила, що не визнаватиме легітимність молдавського президента Маї Санду.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. За словами Гуцул, у Комраті (столиця Гагаузії — Ред) вважають, що на виборах президента Республіки Молдова, які відбулися 20 жовтня 2024 року, нібито "спостерігалися фальсифікації". Отже, Гагаузія не визнаватиме повноваження Санду.

Також Гуцул заявила, що офіційний Кишинів "не визнає легітимну владу у Гагаузії".

Хто така Євгенія Гуцул

Євгенія Гуцул є башканом (головою – Ред) Автономної територіальної освіти Гагаузія (Гагауз Ері – Ред.) з 19 липня 2023 року – до неї цю посаду обіймала Ірина Влах. Гуцул балотувалася від партії проросійського молдавського олігарха Ілана Шора, якого на батьківщині підозрюють у крадіжці мільярда доларів.

Ілан Шор з 2015 по 2019 рік був примаром (мером — Ред.) Оргєєва, а також є чоловіком популярної в Росії співачки Сари Манахімової, більш відомої як Жасмін. У 2016 році Шор був затриманий за звинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні грошей. У 2017 році був засуджений до 7,5 років ув’язнення, у 2023 за підсумком апеляції термін було збільшено до 15 років. Однак у 2019 році Шор, перебуваючи під домашнім арештом та чекаючи апеляції, утік до Ізраїлю. З 2024 року є громадянином Росії.

Наразі Шор та члени його родини перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та України — їм інкримінують не лише шахрайство в особливо великих розмірах, а й організацію заворушень у Молдові на користь Росії та підтримку російського вторгнення в Україну.

Сама ж партія "Шор" у 2023 році була заборонена, а Конституційний суд Республіки Молдова визнав партію неконституційною. Члени партії, обрані до органів влади Молдови, зберегли свої мандати, але стали "незалежними" політиками. Водночас Євгенія Гуцул не приховує своїх проросійських поглядів: вона зустрічалася із президентом Росії Володимиром Путіним і заявляла, що Гагаузія вийде зі складу Молдови, якщо Кишинів піде на зближення з Румунією.

Що відомо про Гагаузію

Автономне територіальне утворення Гагаузія (Гагауз Ері — Ред.) розташоване на півдні Республіки Молдова і межує з Україною. Його площа — 1848,46 км², за даними перепису населення 2014 там проживало 134 132 осіб. Офіційними мовами є гагаузька, румунська та російська: остання, фактично, є основною мовою регіону.

З кінця 1980-х до 1995 року на цій території існувала невизнана Гагаузька республіка — вона виникла в період розпаду Радянського Союзу та набуття Молдовою незалежності в серпні 1991 року. Як і в Придністров’ї, на території Гагаузії також виник конфлікт між місцевою владою та урядом Молдови.

Однак якщо в Придністров’ї конфлікт переріс у збройне протистояння 1992 року за участю російських військ, то у випадку з Гагаузією Кишинів пішов на певні поступки. У 1994 році парламент Республіки Молдова ухвалив Закон про особливий правовий статус Гагаузії (Гагауз-Ері), який наділив регіон з компактним проживанням гагаузів правами автономії.

У 1999 році після проведення адміністративної реформи Автономне територіальне утворення Гагаузія було остаточно закріплене в Конституції Республіки Молдова. У тому самому документі невизнана "Придністровська молдавська республіка" називається Адміністративно-територіальними одиницями лівобережжя Дністра.

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