До деяких уже є питання: Зеленський призначить три десятки послів України (список)

Усього посади послів отримають 28 осіб (крім тих, кого вже озвучили днями)

Перестановки у посольствах України продовжуватимуться. Президент Володимир Зеленський найближчим часом призначить одразу кілька десятків послів України до різних країн. До деяких уже постали питання.

Про це пише ZN.UA, посилаючись на власні джерела. За їхніми словами, всі призначення нібито вже узгоджені та затверджені.

Які призначення очікуються найближчим часом:

Австрія – Юрій Вітренко,

Естонія – Василь Боєчко,

Іспанія – Юлія Соколовська,

Фінляндія – Михайло Видойник,

Німеччина – Євген Корнійчук, який тривалий час був послом в Ізраїлі,

– Євген Корнійчук, який тривалий час був послом в Ізраїлі, Нідерланди – Андрій Костін, якого буквально нещодавно звільнили із поста генерального прокурора України,

Норвегія – Олег Гавриш,

Канада – Андрій Плахотнюк,

– Андрій Плахотнюк, Бельгія — Ярослав Мельник,

Боснія і Герцоговина — Володимир Бачинський,

Кіпр — Сергій Ніжинський,

Грузія – Михайло Бродович,

Японія – Юрій Лутовінов,

– Юрій Лутовінов, Південна Корея – Дмитро Сенік,

Китай – Олександр Нечитайло . Його спочатку планували призначити послом України у Південній Кореї, однак в останній момент рішення змінили на користь більш стратегічно важливого Китаю. Він замінить на посаді посла Павла Рябікіна,

– . Його спочатку планували призначити послом України у Південній Кореї, однак в останній момент рішення змінили на користь більш стратегічно важливого Китаю. Він замінить на посаді посла Павла Рябікіна, Малайзія – Геннадій Надоленко,

Узбекистан – Ілля Квас,

Казахстан – Віктор Майко,

Молдова – Паун Роговей

Мексика – Сергій Погорельцев,

ОАЕ – Олександр Балануца,

Ліван – Роман Горяйнов,

Алжир – Олександр Воронін,

Кувейт – Максим Субх,

Оман – Ольга Селих,

Кенія – Юрій Токар,

Ангола – Андрій Касьянов,

Південно-Африканська Республіка – Олександр Щерба.

Варто зазначити, що майбутнє призначення Ольги Селих послом України в Омані вже викликало обговорення. Так, наприклад, нардеп Ірина Геращенко заявила, що ніколи не чула про таку дипломатку.

"Якщо помиляюся,- буду рада визнати, що просто не знала такої успішної співробітниці МЗС", — каже вона.

Днями Зеленський вже призначив посла України в Руанді, Угорщині, Філіппінах, Литві, а також голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Раніше ми писали, що нардеп розкрив нові подробиці призначення Данилова.