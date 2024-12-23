"Це буде суїцидальний акт": експерт розповів, чи є загроза наступу росіян на Херсон

В Росії немає важкої техніки, каже експерт

У понеділок, 23 грудня, у ЗМІ зʼявилась інформація, що командування збройних сил РФ готує наступальні операції одразу у двох напрямках — на Херсонщині та Запоріжжі. Російські підрозділи нібито готуються до форсування Дніпра та штурму правобережної частини Херсонської області.

"Телеграф" поспілкувався з військовим експертом, колишнім співробітником СБУ Іваном Ступаком. Він розповів, що відбувається на південному напрямку.

За його словами, начебто, зібрані певні сили в цьому напрямку, саме не в напрямку Херсону, а на північ, а саме Іванівка, Кринки.

"В принципі, логічно, бо Україна там пробувала переміщувати свої сили, звісно, що там велике зосередження російських сил є для, можливо, і протидії якомусь повторному вторгненню з боку України. Але відверто, з того, що зараз є в доступі, я не розумію, яким чином можна здійснити таку ось операцію по наступу з лівого берега на правий берег. Так, окей, там води такої немає, як була раніше, але ж там якісь острівки, там не можна проїхати на техніці, там можна тільки пішки, на човнах вплав", — каже Ступак.

Він додає, що це буде суїцидальний акт з боку Російської Федерації. Ступак проаналізував, що чотири тисячі військовослужбовців з однієї сторони це мало, з іншої сторони, як десант, цього достатньо.

"Важкої техніки немає. І ще раз, це вода. Солдат, який впав з човна в воду, все, 99,9% йому каюк. На ньому стільки навантаження, декілька кілограмів, він просто йде на дно. Яким чином росіяни це намагаються зробити, не знаю. Можливо це вкид якийсь черговий, як це було із наступом Білорусі", — підсумував експерт.

Що передувало

За даними ЗМІ, можливе рішення про наступ на Херсон уже ухвалене. Операцію куруватиме нібито командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський.

Для виконання завдань планують залучити до 4 000 російських штурмовиків, зокрема:

61-шу окрему бригаду морської піхоти РФ;

7-му десантно-штурмову дивізію ВДВ.

Зазначається, що ці підрозділи РФ восени 2022 року вже відступали з Херсонщини, що додає операції символізму.

Раніше "Телеграф" писав, що армія РФ могла оточити ЗСУ в Макарівці.