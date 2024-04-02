Потік сонячного вітру спричинить магнітну бурю: вчені дали прогноз на найближчі дні

Велика пляма зменшується в розмірі

Магнітна буря, яка вирувала на Землі один день, вже знизила свій вплив. Однак астросиноптики попереджають про нову загрозу, що може спричинити шторм та Полярне сяйво.

За даними сайту Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передають вчені зі ресурсу дослідження космічної погоди Spaceweather, геомагнітний шторм 5 балів має розпочатись 4 квітня, коли потік сонячного вітру вплине на нашу планету.

За словами вчених, буря також призведе до яскравого Полярного сяйва, що можна буде побачити неозброєним оком навколо Полярного кола.

Водночас гігантську сонячну пляму AR3615 більше не видно із Землі. Однак марсохід Perseverance надіслав фото, де можна побачити її зі Марсу.

"Марсохід може бачити те, чого не можемо ми, тому що Марс дивиться вниз на зворотний бік Сонця. Раз на день Персеверанс дивиться на Сонце, щоб перевірити повітря на наявність пилу. MASTCAM марсохода (стереокамера щогли) розміщує близько 90 пікселів на сонячному диску. На цих зображеннях із низькою роздільною здатністю розміщена велика сонячна пляма. AR3615 справді дуже велика", — кажуть вчені.

За сонячною плямою вчені можуть спостерігати ще 8 днів, аби побачити, чи залишається вона великою та потужною для нових спалахів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні пройдуть грозові дощі найближчими днями.