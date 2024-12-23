В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Була ймовірність пуску міжконтинентальної ракети

До відбою громадян закликали залишатися в укриттях

У понеділок, 23 грудня, в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України. Тривогу оголосили о 17:59, а відбій дали вже о 18:21.

Своєю чергою моніторингові канали повідомляли про, що була зафіксована активність на полігоні Капустин Яр в Астраханській області Росі. Проте Повітряні Сили не підтверджували цього.

Варто зазначити, що станом на 18:43 повітряна тривога триває у Київській області. Вона пов'язана з рухом ворожих ударних безпілотників у цьому регіоні.

Нагадаємо, 19 грудня під час прямої лінії Путін намагався залякати українців ударом "Орєшніка". Зокрема, він запропонував таку собі дуель — Захід обирає ціль у Києві, Росія запускає "Орєшнік", а ракету пробують збити усіма можливими засобами ППО. Російський диктатор каже, що це неможливо.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, чим насправді вдарили по Дніпру та яка різниця між ракетами "Орєшнік", "Рубіж" та іншими назвами.