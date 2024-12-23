В Україну повернулися екстрені відключення: де не буде світла

Споживання дуже високе, тому зараз потрібно розвантажити енергосистему

У вівторок, 23 грудня, у Києві та Дніпрі ввели екстрені відключення світла. Це було зроблено після команди від "Укренерго".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Гендиректор Yasno Сергій Коваленко. За його словами, споживання дуже високе, тож зараз потрібно розвантажити енергосистему.

"Не сідайте в ліфти й намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади", — пише Коваленко.

Зазначається також, що світло вимикатимуть у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях, а також у Києві.

Водночас у Київській міській державній адміністрації повідомляють, що проблеми зі світлом виникли також через наслідки обстрілу.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі країни через наслідки обстрілу російською федерацією у Києві застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії", — зазначили в КМДА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.