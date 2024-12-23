Допомога КНДР - велика ганьба Росії: Коваленко пояснив чому

Підтримку Кім Чен Ина можна зупинити якщо знищити економічні спроможності РФ платити

Допомога Північної Кореї – це велика ганьба Росії, тому що без бійців з КНДР вона не може триматися на Курщині, а без боєприпасів від Кім Чен Ина – витягнути фронт загалом.

Залежність Кремля від Пхеньяна зростає. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Росія все більше залежить від КНДР. Вони не витягують фронт без їх боєприпасів, не здатні воювати на Курщині без їх людей, ставатимуть все більш залежними від їх техніки", – йдеться в публікації.

За словами Коваленка, це велика ганьба Росії, яка призведе до того, що путінський ВПК на відміну від північнокорейського почне слабшати.

"В подальшому варто розуміти, що ВПК РФ ослабне, але ВПК КНДР буде працювати, і щоб він не забезпечував здатність РФ воювати, необхідно знищити економічні спроможності РФ платити", – резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) Південної Кореї повідомило, що Північна Корея збирається відправити більше техніки та солдатів до Росії. Крім того, вона готується до передачі великої кількості безпілотників, щоб допомогти окупаційній армії.

"Беспілотники-камікадзе — одне із завдань, на яких зосередився Кім Чен Ин", — сказав представник ОКНШ.

Зазначається, що подібні БПЛА активно використовуються на полі бою в Україні, через що Пхеньян узяв курс на масове виробництво цього типу озброєння, оновлення військової тактики та навчання пілотів.

За оцінками Києва, Вашингтона та Сеула, в Росії перебуває близько 12 тисяч північнокорейських солдатів, але близько 1100 з них уже були вбиті або отримали поранення.

Також повідомлялося, що росіяни могли отримати нову партію зброї від Північної Кореї. У її числі ствольна артилерія і, можливо, балістичні ракети середнього радіуса дії Pukguksong-2 або KN-15 у класифікації США.