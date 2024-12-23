"Як дешево коштує ваша любов?" В Європі жорстко розкритикували Фіцо за візит до Путіна

Словацькому прем'єру дорікнули за зв'язки з РФ

У Чехії та Литві розкритикували прем'єра Словаччини Роберта Фіцо за візит до Росії. Там словацький чиновник зустрівся з главою РФ Володимиром Путіним.

Президент Литви Гітанас Науседа в соцмережі Х згадав про постачання російського газу. Він також зазначив, що Литва обирає енергетичну незалежність.

"Як дешево коштує ваша любов? Є люди, які приїжджають в Росію з любов'ю і відчувають себе отруєними газом, зустрічаючись з військовим злочинцем. Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни — без жодних політичних прив'язок", — зазначив Науседа.

Своєю чергою депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс в соцмережі Х написав, що Фіцо не має права повчати Україну. На його думку, словацький прем'єр не має права навіть дивитися українцям в очі.

"Російський газ все ще поєднує схожих за переконаннями автократів. Роберт Фіцо не має права повчати Україну і навіть дивитися в очі українцям", — зазначив політик.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у соцмережі Х зазначив, що візит до Москви підтверджує свою правильність рішення Праги призупинити урядові консультації зі Словаччиною. Він також назвав Путіна "масовим вбивцею".

"Це був чеський уряд, який забезпечив незалежність від російських енергетичних поставок, щоб нам не довелося плазувати перед масовим вбивцею. І саме уряд Петра Фіали вирішив відкласти урядові консультації, що з кожним кроком словацького уряду стає дедалі більш далекоглядним", — написав він

Варто зазначити, що Фіцо розкритикували й у Словаччині. Словацька опозиційна партія "Свобода і солідарність" (SaS) засудила візит прем’єр-міністра до Москви для переговорів із Путіним.

"Роберт Фіцо – це ганьба для Словаччини. Вести переговори про щось із Путіним, чиї руки по лікоть у крові, – це зрада не тільки нашої країни та її зовнішньої політики, а й наших союзників по ЄС і НАТО. Роберт Фіцо поводиться не як очільник суверенної країни, а як звичайний колабораціоніст", – заявив голова SaS Браніслав Грелінг.

Нагадаємо, 22 грудня Фіцо приїхав до Москви та зустрівся з Путіним. Основною темою переговорів стала проблема транзиту російського газу до Словаччини через територію України. За підсумками візиту словацький прем'єр звинуватив Україну в небажанні продовжувати транзит.

Зустріч Фіцо з Путіним обурила президента Володимира Зеленського. Він наполіг, що "знижки" від Москви дорого коштуватимуть Братиславі.