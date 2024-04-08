Ще не магнітна буря, але вже збурення: чого чекати від Сонця найближчими днями

Сонце вирішило відпочити

Початок тижня принесе для Землі низьку сонячну активність. Однак деякі фахівці прогнозують, що наразі панує невелике збурення 4 балів.

У понеділок, 8 квітня, на нашій планеті не відбудеться жодного геомагнітного коливання. Про це повідомили синоптики з сайту Meteoprog.

Згідно з даними, протягом останньої доби сонячна активність перебувала на мінімумі, хоча в цей період відбулось 5 спалахів.

Тому, ймовірність малого та великого геомагнітного шторму 8 квітня складає 1%.

Водночас на Сонці розташовано аж 61 пляма.

Магнітні бурі на Землі 8-14 квітня

Згідно з графіком, який було оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі на цьому тижні.

Наразі, 8 квітня, вирує невелике збурення 4 балів, яке протримається 9 та 10 квітня.

Після того, до 14 квітня, не відбудеться будь-яких коливань, вище "оранжевого" та "червоного" рівнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз синоптиків щодо погоди в Україні на початку цього тижня. Місцями температура підвищиться до +23 градусів.