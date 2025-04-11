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Росія піде не тільки на Суми та Харків? У ЗСУ заговорили про наступ на ще одному напрямку

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Росіяни можуть готувати наступ ще на одному напрямку Новина оновлена 11 квітня 2025, 18:55
Росіяни можуть готувати наступ ще на одному напрямку. Фото Колаж "Телеграфу"

Озвучили основну мету наступу на Сумщину

Російська окупаційна армія може готувати наступ не тільки на Сумщину та Харківщину. У Збройних Силах України заговорили про ймовірність перекидання сил на ще один напрямок.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на свої джерела. Зазначається, що наразі командування готується до наступальних дій росіян у прикордонні Сумщини та Харківщини.

"Також в Силах оборони не виключають спробу ворога наступати в бік Чернігівщини, хоча вважають цей варіант малоймовірним через "несприятливі географічні умови там"", — йдеться у матеріалі.

Чернігівська область на мапі
Чернігівська область на мапі

Співрозмовник видання пояснює, що основна мета наступу на Сумщину — витіснити ЗСУ з Курської області та створити так звану буферну зону. Тому найближча ціль окупантів — захід у Локню Сумської області.

Локня, Сумська область
Локня, Сумська область

"Проте наші підрозділи намагаються стримувати росіян і направляють туди посилення", — каже інше джерело.

Водночас оточення обласного центру Сумщини у ЗСУ вважають малоймовірним, враховуючи підготовку української армії та темпи просування росіян. Безпосередньо зараз окупанти можуть посилити свій натиск в районі Сіверська Донецької області, а також на Півдні.

"Йдеться про Запорізьку область, де наразі агресор веде "обмежені" наступальні дії тактичного рівня, острова на Дніпрі в Херсонській області, а також спробу заходу на територію Дніпропетровської області у разі подальших просувань у Донецькій області", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Головком ЗСУ Олександр Сирський зробив важливу заяву про наступ на Суми та Харків, яку ймовірніше неправильно зрозуміли.

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#Україна #Росія #Війна #Наступ