Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та не лише
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Санкції набирають чинності 12 квітня
Колишній голова Нацбанку Сергій Арбузов, екснардеп Сергій Клюєв та підприємець Віктор Поліщук відтепер перебувають під санкціями. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти цих осіб.
Відповідний указ №231/2025 розміщено на сайті президента. Він набуває чинності з дня опублікування. Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони. Також санкції запроваджено проти співвласниці "Айбокс банку" Альони Шевцової.
Сергій Арбузов — що про нього відомо
Проросійський політик та державний діяч. Колишній український економіст, банкір, фінансист, підприємець. У січні-лютому 2014 року виконував обов'язки прем'єр-міністра України. Перший віцепрем'єр-міністр України в уряді Миколи Азарова з 24 грудня 2012 року по 28 січня 2014 року. Голова Національного банку України (2010—2013). Арбузов втік з України під час Революції Гідності, з квітня 2014 перебуває в розшуку МВС України.
Сергій Клюєв — що про нього відомо
Український політик та підприємець, брат політика та бізнесмена Андрія Клюєва. Народний депутат України V, VI, VII та VIII скликань.
Віктор Поліщук — що про нього відомо
Український підприємець, власник будівельних компаній. Також йому належать мережі електроніки "Технополіс" і "Ельдорадо", БЦ "Гулівер" у Києві, "Банк Михайлівський".
Як повідомляв "Телеграф", Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій проти низки російських фізичних осіб. Вони торкнулися передусім представників інформаційної сфери та російських пропагандистів.