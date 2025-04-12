Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та не лише

Санкції набирають чинності 12 квітня

Колишній голова Нацбанку Сергій Арбузов, екснардеп Сергій Клюєв та підприємець Віктор Поліщук відтепер перебувають під санкціями. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти цих осіб.

Відповідний указ №231/2025 розміщено на сайті президента. Він набуває чинності з дня опублікування. Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони. Також санкції запроваджено проти співвласниці "Айбокс банку" Альони Шевцової.

Сергій Арбузов — що про нього відомо

Проросійський політик та державний діяч. Колишній український економіст, банкір, фінансист, підприємець. У січні-лютому 2014 року виконував обов'язки прем'єр-міністра України. Перший віцепрем'єр-міністр України в уряді Миколи Азарова з 24 грудня 2012 року по 28 січня 2014 року. Голова Національного банку України (2010—2013). Арбузов втік з України під час Революції Гідності, з квітня 2014 перебуває в розшуку МВС України.

Сергій Клюєв — що про нього відомо

Український політик та підприємець, брат політика та бізнесмена Андрія Клюєва. Народний депутат України V, VI, VII та VIII скликань.

Віктор Поліщук — що про нього відомо

Український підприємець, власник будівельних компаній. Також йому належать мережі електроніки "Технополіс" і "Ельдорадо", БЦ "Гулівер" у Києві, "Банк Михайлівський".

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій проти низки російських фізичних осіб. Вони торкнулися передусім представників інформаційної сфери та російських пропагандистів.