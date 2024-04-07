Відправити мільйон землян на Марс і не тільки: Ілон Маск розповів про свої плани на майбутнє

Колоністів на Марс доправить третя ітерація Starship, нині працюють над першою

Американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск вкотре підтвердив свої плани на майбутнє: колонізація Місяця та відправка мільйона землян на Марс до 2050 року.

Про це він розповів під час короткої лекції на базі SpaceX. За словами Маска, базу під майбутні космічні місії у SpaceX закладають уже зараз.

"Землян повинні відвідувати інші цивілізації, але їх ніхто не бачив. Можливо, що форми розумного життя, аналогічні нашому, досягнувши певного рівня розвитку та протиріч, саморуйнуються, самі себе знищують у процесі перевитрати ресурсів, глобальних війнах або через природні катаклізми. Щоб людству не наслідувати приклад менш вдалих інопланетних цивілізацій, йому потрібно терміново диверсифікувати ризики та зробити резервну копію себе. Ну, хоча б розселитися на ще одну планету", — зазначив власник компанії SpaceX.

Під час презентації Маск розповів, що наступного року буде доведена до ладу ракета Starship, яку кілька разів невдало запускали цьогоріч. Однак ця ракета не стане квитком для людей на іншу планету. Колоністів на Марс доправить лише третя ітерація Starship. Коли вона з'явиться — незрозуміло з огляду на те, що навіть перша версія поки не працює так, як треба.

"Якщо Всесвіту приблизно 13,8 млрд років, а Землі близько 4,5 млрд років, то усвідомленій цивілізації на нашій планеті, якщо рахувати від початку виникнення писемності, не більше 4,5 тис. років. Виходить, що Starship є першим проєктом за 4,5 тис. років, який дає шанс людству спробувати диверсифікувати себе та стати мультипланетним видом. Раніше цієї можливості не було технологічно, але тепер, із технологіями SpaceX і Starship, шанси починають з'являтися", — підкреслив Маск.

Він впевнений, що побудувати цивілізацію, яка буде сама себе підтримувати на Марсі — реально. Для цього знадобиться близько 1 млн людей і 20 років. Крім того, щоб доправити на Марс людей і все необхідне потрібно збудувати сотні ракет. І це логічно: на Марсі немає виробничих ресурсів. На початку їх доведеться везти із Землі. Причому сотнями тонн, а значить, ракет буде потрібно дуже багато, щоб вони постійно курсували від Землі до Марса, доставляючи колоністам все необхідне на перший час.

"Якщо ми станемо міжпланетними, а потім міжзоряними, наша цивілізація проіснує мільйони років. Якщо ні — лише кілька сотень років", — зазначив Маск.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перший пацієнт з імплантом компанії Ілона Маска Neuralink зміг керувати комп'ютерною мишею лише за допомогою сили думки.