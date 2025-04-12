Була хата, тепер особняк: який вигляд має будинок Кучми на Чернігівщині, де виріс експрезидент

Там не менше восьми спалень, великий басейн та бібліотека

Відомі люди можуть дозволити собі жити в елітних будинках. Раніше ми писали про житло ексзірки "95 кварталу" Олени Кравець, а сьогодні розповімо про особняк колишнього президента України Леоніда Кучми на Чернігівщині.

Ексголова держави провів дитинство та юність у селі Чайкине, яке знаходиться лише за 20 км від кордону з країною-агресоркою Росією. "Телеграф" розповідає, який розкішний будинок збудував Кучма на місці батьківської хати.

Як виглядає будинок Кучми у Чайкиному

Дім політика у рідному селі — це сучасний цегляний особняк площею близько 600 м², зведений на початку 2000-х на місці його дерев’яної батьківської хати. Попри те, що зовні він виглядає як двоповерхова будова, насправді будівля має чотири рівні.

У 2007 році повідомлялося, що у будинку є не менше восьми спалень, кожна з яких обладнана власним санвузлом із ванною. Всі кімнати мають телевізори з великими плазмовими екранами. Найпросторіша спальня належить дружині Кучми — Людмилі. У спальні експрезидента підлога вкрита ведмежою шкірою. Є окреме приміщення для чаювання та ігор у шахи, а також сауна та лазня. На першому поверсі розташований великий басейн та бібліотека.

Це одна з найкрасивіших будівель у селі. На території також збудовано церкву Святої Параскеви, присвячену матері Кучми.

Поблизу храму за сприяння Кучми було зведено дитячий садок "Казка" на 40 місць.

За неофіційною інформацією за 2018 рік, Кучма передав будинок у розпорядження місцевої громади, а на одному з поверхів відкрили дитячу бібліотеку.

Та сама бібліотека Кучми. Фото: m.gorod.cn.ua

Раніше ми писали, де ховався Віктор Медведчук у 2022 році у Києві. "Телеграф" показав, як зараз виглядає будинок, який здається за 10 тисяч доларів у місяць.