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Була хата, тепер особняк: який вигляд має будинок Кучми на Чернігівщині, де виріс експрезидент

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Леонід Кучма родом із Чернігівської області Новина оновлена 12 квітня 2025, 11:41
Леонід Кучма родом із Чернігівської області. Фото Колаж "Телеграфу"

Там не менше восьми спалень, великий басейн та бібліотека

Відомі люди можуть дозволити собі жити в елітних будинках. Раніше ми писали про житло ексзірки "95 кварталу" Олени Кравець, а сьогодні розповімо про особняк колишнього президента України Леоніда Кучми на Чернігівщині.

Ексголова держави провів дитинство та юність у селі Чайкине, яке знаходиться лише за 20 км від кордону з країною-агресоркою Росією. "Телеграф" розповідає, який розкішний будинок збудував Кучма на місці батьківської хати.

Як виглядає будинок Кучми у Чайкиному

будинок кучми
Фото: our-caravaning.pp.ua

Дім політика у рідному селі — це сучасний цегляний особняк площею близько 600 м², зведений на початку 2000-х на місці його дерев’яної батьківської хати. Попри те, що зовні він виглядає як двоповерхова будова, насправді будівля має чотири рівні.

леонід кучма будинок чайкине
Фото: zruchno.trave

У 2007 році повідомлялося, що у будинку є не менше восьми спалень, кожна з яких обладнана власним санвузлом із ванною. Всі кімнати мають телевізори з великими плазмовими екранами. Найпросторіша спальня належить дружині Кучми — Людмилі. У спальні експрезидента підлога вкрита ведмежою шкірою. Є окреме приміщення для чаювання та ігор у шахи, а також сауна та лазня. На першому поверсі розташований великий басейн та бібліотека.

будинок леоніда кучми
Фото: m.gorod.cn.ua

Це одна з найкрасивіших будівель у селі. На території також збудовано церкву Святої Параскеви, присвячену матері Кучми.

церква Святої Параскеви чайкино
Фото: our-caravaning.pp.ua

Поблизу храму за сприяння Кучми було зведено дитячий садок "Казка" на 40 місць.

дитячий садок казка
Фото: our-caravaning.pp.ua

За неофіційною інформацією за 2018 рік, Кучма передав будинок у розпорядження місцевої громади, а на одному з поверхів відкрили дитячу бібліотеку.

чайкине будинок кучми бібліотека
Та сама бібліотека Кучми. Фото: m.gorod.cn.ua

Раніше ми писали, де ховався Віктор Медведчук у 2022 році у Києві. "Телеграф" показав, як зараз виглядає будинок, який здається за 10 тисяч доларів у місяць.

Теги:
#Нерухомість #Дім #Леонід Кучма #Чайкіно