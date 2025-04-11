Рус

Скільки китайців воює на боці Росії. Зеленський назвав цифри

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський розповів про кількість військових Китаю на фронті Новина оновлена 11 квітня 2025, 19:27
Володимир Зеленський розповів про кількість військових Китаю на фронті. Фото Колаж "Телеграфу"

Кремль залучає до війни ще одну націю

За словами президента України Володимира Зеленського, у складі російський окупаційних військ воює "щонайменше кілька сотень громадян Китаю". І це може вказувати на те, що Росія намагається продовжити війну за будь-яку ціну.

Про це глава держави заяви під час 27-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Зеленський наголосив, що китайські військові в складі армії РФ показують, що солдатів КНДР Кремлю не достатньо.

"Станом на зараз ми маємо інформацію, що щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі окупаційних сил Росії. Це означає, що Росія очевидно намагається продовжити війну, навіть коштом життів китайців", — наголосив президент.

Зеленський вважає, що наразі китайській військові намагаються закрити прогалини в армії окупантів. Але втягування у війну з Україною ще однієї нації не припустиме. Саме тому Захід разом з Україною має докласти максиму зусиль, аби війна закінчилась.

Нагадаємо, що український політик та громадський діяч Валерій Чалий певен, що Україна зможе отримати користь з взятих у полон китайських військових. Адже вони стали потужним важелем вплину на дипломатичній арені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Пекін гостро відповів на слова президента України Володимира Зеленського про китайських полонених.

Теги:
#Україна #Китай #Володимир Зеленський #Війна з РФ