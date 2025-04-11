Скільки китайців воює на боці Росії. Зеленський назвав цифри

Кремль залучає до війни ще одну націю

За словами президента України Володимира Зеленського, у складі російський окупаційних військ воює "щонайменше кілька сотень громадян Китаю". І це може вказувати на те, що Росія намагається продовжити війну за будь-яку ціну.

Про це глава держави заяви під час 27-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Зеленський наголосив, що китайські військові в складі армії РФ показують, що солдатів КНДР Кремлю не достатньо.

"Станом на зараз ми маємо інформацію, що щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі окупаційних сил Росії. Це означає, що Росія очевидно намагається продовжити війну, навіть коштом життів китайців", — наголосив президент.

Зеленський вважає, що наразі китайській військові намагаються закрити прогалини в армії окупантів. Але втягування у війну з Україною ще однієї нації не припустиме. Саме тому Захід разом з Україною має докласти максиму зусиль, аби війна закінчилась.

Нагадаємо, що український політик та громадський діяч Валерій Чалий певен, що Україна зможе отримати користь з взятих у полон китайських військових. Адже вони стали потужним важелем вплину на дипломатичній арені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Пекін гостро відповів на слова президента України Володимира Зеленського про китайських полонених.