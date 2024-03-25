Науковці розробили концепцію для видобутку води на Марсі

Також розробка нових технологій націлена на видобуток та інші цінні ресурси на Червоній планеті.

У звіті про наукові дослідження на Марсі виявлено значний прогрес у здобутті доступу до підповерхневих льодових резервуарів. Це відкриває нові перспективи для отримання питної води та інших ресурсів на Червоній планеті.

Про це повідомляє Space. Зазначається, що науковці з Honeybee Robotics розробляють концепцію RedWater, яка спрямована на використання технологій для видобутку льоду на Марсі. Це відкриває шлях для отримання необхідних ресурсів для життя та досліджень на Марсі.

Як вчені збираються здобувати воду на Марсі

Однак процес буріння свердловин для доступу до льодових резервуарів Марса виявляється складним завданням. Команда Honeybee Robotics впроваджує дві перевірені технології — гнучкі труби та концепцію буріння RedWater — для витягування рідкої води на поверхню. Водночас RedWater можна використовувати для видобутку води з водяного льоду і для проведення наукових досліджень під час майбутніх місій на Марс.

Робот для пошуку води на Марсі

Дослідження показують, що значні резервуари льоду знаходяться неподалік від поверхні Марса. За допомогою данних від орбітальних апаратів, вчені встановлюють розташування та глибину цих резервуарів, що сприяє подальшому розвитку проектів для освоєння льодових ресурсів.

Проєкт SWIM (Subsurface Water Ice Mapping), спрямований на картографування льодових резервуарів Марса, використовує дані з радарів, щоб визначити розташування та об'єм льоду в середніх широтах Марса. Це ініціює додаткові дослідження та можливі місії для вивчення льоду на Червоній планеті.

Компанія Honeybee Robotics недавно завершила комплексне тестування системи RedWater, яка розробляється за гроші NASA. У системі RedWater використовують дві перевірені наземні технології, які вже використовували для підтримки полярних операцій як у Гренландії, так і в Антарктиді. За допомогою спеціального бура відбувається розтоплення поверхневого льоду та створюється свердловина для видобутку води із підземного льоду.

Лід на Марсі

У той же час, йде розробка нового орбітального зонда I-MIM, який повинен більш точно показати обсяги покладів водяного льоду в середніх і низьких широтах Марса. Але є проблеми із фінансуванням через те, що NASA урізали бюджет. Попри це, все це вказує на те, що ми дедалі ближче до того, щоб освоїти льодові резервуари Марса та використовувати їх для майбутніх місій та досліджень на цій загадковій планеті.

За словами вчених, ретельний відбір проб будь-якого льоду на Марсі принесе величезну користь для науки. Вчений вважає, що для проведення бурових робіт на Марсі потрібно буде задіяти роботів, що збільшить вартість видобутку цінних ресурсів. Також необхідне потужне джерело енергії, яке ще належить створити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Марс викликає потепління на Землі. Вчені встановили, що сусідня планета має досить сильний вплив на Землю, щоб міняти її клімат.