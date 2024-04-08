Еще не магнитная буря, но уже возмущение: чего ждать от Солнца в ближайшие дни
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Солнце решило отдохнуть
Начало недели принесет для Земли низкую солнечную активность. Однако некоторые специалисты прогнозируют, что сейчас царит небольшое возмущение в 4 балла.
В понедельник, 8 апреля, на нашей планете не произойдет никаких геомагнитных колебаний. Об этом сообщили синоптики с сайта Meteoprog.
Согласно данным, за последние сутки солнечная активность находилась на минимуме, хотя в этот период произошло 5 вспышек.
Поэтому вероятность малого и большого геомагнитного шторма 8 апреля составляет 1%.
В то же время на Солнце расположено 61 пятно.
Магнитные бури на Земле 8-14 апреля
Согласно графику, опубликованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури на этой неделе.
В настоящее время, 8 апреля, бурлит небольшое возмущение 4 баллов, которое продержится 9 и 10 апреля.
После того, до 14 апреля, не произойдет каких-либо колебаний, выше "оранжевого" и "красного" уровней.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе синоптиков по погоде в Украине в начале этой недели. Местами температура повысится до +23 градусов.