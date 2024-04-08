Це буде неймовірно: чому сонячне затемнення-2024 таке особливе й унікальне

Тривалість затемнення становитиме всього 4 хвилини

Свідками цього неперевершеного астрономічного явища стане близько 31 млн людей. В понеділок, 8 квітня, мешканцям західної півкулі пощастить побачити повне сонячне затемнення.

В Україні побачити затемнення не вдасться, однак сучасні технології дозволять помилуватися явищем онлайн. Зокрема, слідкувати за затемненням можна буде на YouTube-каналі NASA.

Подивитися на астрономічне явище вживу можна буде в США, Мексиці та Канаді. Частково прихований сонячний диск буде видно на більшій частині території Північної Америки, на північному заході Європи, деяких островах Океанії, а також на півночі південноамериканського континенту.

Пік затемнення розпочнеться о 21:17 за Києвом (18:17 GMT). Його тривалість становитиме всього 4 хвилини. Однак, для вчених цей короткий проміжок часу стане справжнім вікном можливостей.

Еріка Хемден, пані астрофізик з університету Аризони, розповіла чим квітневе затемнення таке особливе. Коментар опублікувало видання BBC.

"Це затемнення дійсно круте. Якщо вам дуже пощастить і ви будете в потрібному місці, то побачите, як Місяць повністю закриє Сонце. Коли це станеться — це матиме просто неймовірний ефект, який дійсно не схожий ні на що інше. Стане дуже темно, всі тварини затихнуть, оскільки думатимуть, що це — захід сонця", — каже науковиця.

Світило ніби сідатиме в усіх напрямках на горизонті, каже Хемден. Поблизу сонця можна буде побачити зірки, а крім того, ще й сонячну корону.

"Виглядатиме так, ніби від сонця відриваються пелюстки. Це просто потойбічне явище", — розповідає пані астрофізик.

За словами Хемден, всі сонячні затемнення по своєму унікальні, адже це відносно рідкісні явища. Так, цього десятиліття їх має бути всього три-чотири. Однак, квітневе затемнення — дійсно унікальне. Воно пройде через всю Північну Америку, через дуже й дуже густонаселену територію.

Повне сонячне затемнення

Сонце перебуває у 400 разів далі від Землі, ніж Місяць, і воно у 400 разів більше, тому диск Місяця повністю закриває сонячний диск, коли він ідеально розташовується між Землею і Сонцем. Цьогоріч, 8 квітня, Сонце, Земля та Місяць вишикуються в одну лінію, і останній повністю заблокує сонячне світло.

Закриваючи Сонце, Місяць відкидає тінь у формі конуса, вершина якого, час від часу, потрапляє на поверхню Землі. У цьому випадку конус тіні описує на поверхні Землі певну криву, яку називають смугою повної фази. У місцях, які потрапили у цю смугу, люди бачать повне затемнення.

Схема затемнення

Повну фазу затемнення можуть побачити лише ті, хто опинився у зоні так званого "шляху тотальності" — смужці земної поверхні, де Місяць повністю закриває сонячний диск. Цьогоріч "шлях тотальності" пролягає через країни Північної Америки: від Мексики через штат Техас, північний кордон штату Нью-Йорк і до регіону "Нова Англія" у США.

Наступне повне сонячне затемнення відбудеться аж у серпні 2026 року.

Значення для науки

Повне сонячне затемнення дозволяє науковцям роздивитися сонячну корону — атмосферу Сонця, яку вчені намагаються вивчати протягом століть. Через величезну яскравість Сонця корону неможливо побачити у звичайних умовах, тому затемнення просто ідеальний час для її вивчення. І навіть кількох хвилин вистачить, щоб зібрати купу різних данних, які потім можна буде проаналізувати й зробити якісь висновки.

Можливо, вченим з різних університетів, вдасться навіть зафіксувати так званий корональний викид маси, коли величезні хмари плазми викидаються із сонячної атмосфери у простір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на кого зі знаків Зодіаку чекають неприємності через повне сонячне затемнення.