Розкол думок: чи будуть українці пекти паски у 2025, "Телеграф" провів опитування
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Для українців випікання пасок на Великдень є не просто кулінарною традицією, а священним обрядом з глибоким символічним значенням
Великдень у 2025 році в Україні святкуватимуть 20 квітня. Господині та господарі будуть випікати головний атрибут цього свята — паски.
"Телеграф" провів опитування серед своїх читачів щодо того, чи будуть вони випікати, або куплять готові паски. Думка українців розділилась.
Більшість коментаторів писало, що будуть пекти самостійно. Але є ті, хто буде купувати готову.
Що цікаво, для українців випікання пасок на Великдень є не просто кулінарною традицією, а священним обрядом з глибоким символічним значенням. Цей процес наповнений духовним змістом та поєднує родину навколо приготування до найважливішого християнського свята.
Випікання пасок традиційно відбувається у Чистий четвер або у Велику суботу. Це особливий момент, коли родина збирається разом для спільної праці. Українці вірять, що коли паска вдається гарною — це добрий знак для всієї сім'ї.
"Телеграф" також ділиться з Вами секретом ідеальної глазурі для паски з трьох інгредієнтів. Вона не липне і не кришиться.
Окрім цього, одна з коментаторок зазначила також,що буде пекти. Адже за її міркуваннями, куплена паска, не така.
До речі, раніше ми писали лайфхак, який мало хто використовував, але він може стати вам у нагоді. Розповідаємо, як врятувати підгорілі паски.
Українці також поділились тим, з ким, або для кого пектимуть пасочки на Великдень. Жінки писали, що невістки будуть допомогати, або ж пектимуть навпаки для дітей.
А ви знали, що в різних регіонах України існують свої особливості приготування пасок? Так ось:
- На Західній Україні часто випікають високі паски з додаванням шафрану;
- На Полтавщині та Слобожанщині паски нижчі та ширші;
- На Поділлі традиційно прикрашають паски фігурками з тіста.
Серед коментаторів були й люди, які не збираються цього робити. Деякі пишуть, що паски ніхто не їсть.
Варто зазначити, що ціни на продукти постійно зростають, а пенсії та зарплати майже не змінюються. Тож читачі "Телеграфу" звернули увагу на те, що це дороге задоволення.
Раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально прикрасити паску.