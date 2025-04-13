Розкол думок: чи будуть українці пекти паски у 2025, "Телеграф" провів опитування

Для українців випікання пасок на Великдень є не просто кулінарною традицією, а священним обрядом з глибоким символічним значенням

Великдень у 2025 році в Україні святкуватимуть 20 квітня. Господині та господарі будуть випікати головний атрибут цього свята — паски.

"Телеграф" провів опитування серед своїх читачів щодо того, чи будуть вони випікати, або куплять готові паски. Думка українців розділилась.

Більшість коментаторів писало, що будуть пекти самостійно. Але є ті, хто буде купувати готову.

Що цікаво, для українців випікання пасок на Великдень є не просто кулінарною традицією, а священним обрядом з глибоким символічним значенням. Цей процес наповнений духовним змістом та поєднує родину навколо приготування до найважливішого християнського свята.

Випікання пасок традиційно відбувається у Чистий четвер або у Велику суботу. Це особливий момент, коли родина збирається разом для спільної праці. Українці вірять, що коли паска вдається гарною — це добрий знак для всієї сім'ї.

"Телеграф" також ділиться з Вами секретом ідеальної глазурі для паски з трьох інгредієнтів. Вона не липне і не кришиться.

Окрім цього, одна з коментаторок зазначила також,що буде пекти. Адже за її міркуваннями, куплена паска, не така.

До речі, раніше ми писали лайфхак, який мало хто використовував, але він може стати вам у нагоді. Розповідаємо, як врятувати підгорілі паски.

Українці також поділились тим, з ким, або для кого пектимуть пасочки на Великдень. Жінки писали, що невістки будуть допомогати, або ж пектимуть навпаки для дітей.

А ви знали, що в різних регіонах України існують свої особливості приготування пасок? Так ось:

На Західній Україні часто випікають високі паски з додаванням шафрану;

На Полтавщині та Слобожанщині паски нижчі та ширші;

На Поділлі традиційно прикрашають паски фігурками з тіста.

Серед коментаторів були й люди, які не збираються цього робити. Деякі пишуть, що паски ніхто не їсть.

Варто зазначити, що ціни на продукти постійно зростають, а пенсії та зарплати майже не змінюються. Тож читачі "Телеграфу" звернули увагу на те, що це дороге задоволення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально прикрасити паску.