Не купуйте хімічні барвники: чим пофарбувати яйця до Великодня

Існують прості способи, які отримати яскраві крашанки

Зовсім скоро настане свято Великодня — день, в який відзначають Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Віряни ретельно до нього готуються: декорують кошики, фарбують яйця та печуть паски. Актуальним питанням щороку залишається як забарвити яйця без хімії.

Ідеальним варіантом для фарбування яєць стануть натуральні барвники. Вони недорого коштують, тож можна зробити бюджетні та красиві крашанки, які стануть вдалим доповненням великоднього кошика. "Телеграф" поділиться кількома цікавими ідеями, у чому варити яйця, щоб отримати насичені та яскраві кольори.

Як пофарбувати яйця без хімії

Буряк

Овоч треба почистити та потерти на тертці. Після цього заливаємо 1 літром води та варимо 15-20 хвилин. Паралельно варимо яйця та залишаємо на охолодження. Тоді буряк треба процідити, а яйця покласти у відвар. Так ви отримаєте крашанки рожевого кольору, а якщо хочете більш насиченого — тримайте довше. Тоді сушимо на паперовому рушничку.

Рожеві крашанки, фото з мережі

Шпинат або кропива

Беремо пів кілограма шпинату та заливаємо 1 літром води. Ставимо на вогонь і спостерігаємо, коли вода стане зеленою. Тоді вносимо 1 столову ложку лимонного соку і 2 столові ложки оцту. Проціджуємо шпинат, а яйця кладемо у відвар. Чим насиченіший колір ви хочете отримати, тим довше їх треба тримати у воді.

Зелені крашанки, фото з мережі

Шпинат можна замінити сухою кропивою, придбаною в аптеці. Утім, тоді яйця треба залишити у відварі на всю ніч.

Червоне вино

Налийте у місткість вино та воду у рівних пропорціях. Тоді внесіть 3 столові ложки оцту та 1 столову ложку солі. Варимо яйця та ставимо їх у розчин на кілька годин. Якщо використати цей спосіб, тоді отримаєте темно-сині яйця з фіолетовим переливом.

Темно-сині яйця, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, як красиво прикрасити паски до Великодня. Зібрали для вас оригінальні ідеї.