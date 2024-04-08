Это будет невероятно: чем солнечное затмение-2024 так особенно и уникально

Продолжительность затемнения будет составлять всего 4 минуты

Свидетелями этого непревзойденного астрономического явления станет около 31 млн человек. В понедельник, 8 апреля, жителям западного полушария посчастливится увидеть полное солнечное затмение.

В Украине увидеть затмение не удастся, однако современные технологии позволят полюбоваться им онлайн. В частности, следить за затмением можно будет на YouTube-канале NASA.

Посмотреть на астрономическое явление вживую можно будет в США, Мексике и Канаде. Частично скрытый солнечный диск будет виден на большей части территории Северной Америки, северо-западе Европы, некоторых островах Океании, а также на севере южноамериканского континента.

Пик затмения начнется в 21:17 по Киеву (18:17 GMT). Его продолжительность будет составлять всего 4 минуты. Однако для ученых этот короткий промежуток времени станет настоящим окном возможностей.

Эрика Хэмден, астрофизик из университета Аризоны, рассказала чем апрельское затмение столь особенно. Комментарий опубликовало издание BBC.

"Это затмение действительно крутое. Если вам очень повезет и вы будете в нужном месте, то увидите, как Луна полностью закроет Солнце. Когда это произойдет — это будет просто невероятный эффект, который действительно не похож ни на что другое. Станет очень темно, все животные затихнут, поскольку будут думать, что это — закат", — говорит ученая.

Светило будто будет садиться по всем направлениям на горизонте, говорит Хэмден. Вблизи солнца можно будет увидеть звезды, а кроме того еще и солнечную корону.

"Выглядеть будет так, будто от солнца отрываются лепестки. Это просто потустороннее явление", — рассказывает астрофизик.

По словам Хэмден, все солнечные затмения по своему уникальны, ведь это относительно редкие явления. Так, в этом десятилетии их должно быть всего три-четыре. Однако апрельское затмение — действительно уникальное. Оно пройдет через всю Северную Америку, через очень и очень густонаселенную территорию.

Полное солнечное затмение

Солнце находится в 400 раз дальше от Земли, чем Луна, и оно в 400 раз больше, поэтому диск Луны полностью закрывает солнечный диск, когда он идеально размещается между Землей и Солнцем. В этом году, 8 апреля, Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию и последняя полностью заблокирует солнечный свет.

Закрывая Солнце, Луна отбрасывает тень в форме конуса, вершина которого, время от времени, попадает на поверхность Земли. В этом случае конус тени описывает на поверхности Земли определенную кривую, называемую полосой "полной фазы". В местах, попавших в эту полосу, люди видят полное затмение.

Схема затемнения

Полную фазу затемнения могут увидеть только те, кто оказался в зоне так называемого "пути тотальности" — полоске земной поверхности, где Луна полностью закрывает солнечный диск. В этом году "путь тотальности" проходит через страны Северной Америки: от Мексики через штат Техас, северную границу штата Нью-Йорк и до региона "Новая Англия" в США.

Следующее полное солнечное затмение произойдет только в августе 2026 года.

Значение для науки

Полное солнечное затмение позволяет ученым рассмотреть солнечную корону — атмосферу Солнца, которую учёные пытаются изучать на протяжении веков. Из-за огромной яркости Солнца корону невозможно увидеть в обычных условиях, поэтому затмение просто идеальное время для ее изучения. И даже нескольких минут хватит, чтобы собрать массу различных данных, которые потом можно будет проанализировать и сделать выводы.

Возможно, ученым из разных университетов удастся даже зафиксировать так называемый корональный выброс массы, когда огромные тучи плазмы выбрасываются из солнечной атмосферы в пространство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из знаков Зодиака ждут неприятности из-за полного солнечного затмения.