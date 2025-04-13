"Інопланетяни напали на військову базу в Сибіру": "секретний" документ ЦРУ потрапив до мережі

Подібні історії були найчастішим явищем на початку 90-х.

У мережі знову завірусилася стара байка про те, як інопланетяни висадилися на надсекретній військовій базі СРСР і застосували там свої "промені смерті". При цьому інформація вже розлетілася не лише українським сегментом мережі, а й англомовними ресурсами.

Наприклад, матеріал аж із цілого архіву ЦРУ з’явився на сайті FOX News. Примітно, що ця ж історія з'являлась в західних ЗМІ як мінімум один раз, наприкінці 90-х.

В історії стверджується, що в 1987 році на надсекретній базі СРСР в Сибіру ППО приземлила літаючу тарілку, з якої вирвалися п’ять гуманоїдів з "великими головами, великими чорними очима і суглобовими носами". Вони нібито злилися в єдину вогненну кулю і вистрілили по радянських солдатах дуже моторошним космічним променем смерті, який перетворив 23 із 25 солдатів на камінь. Двоє залишилися неушкодженими й довго запитували, чому їх не зачепило.

Сенсаційна історія потрапила у відкритий доступ прямо з архіву ЦРУ, чим вже викликала переполох серед любителів усілякої паранормальщини. Однак каверза криється в самому звіті — якщо придивитися до першого рядка тексту, то можна помітити, що першоджерелом байки є видання "Тернопіль вечірній", яке оприлюднило історію 27 березня 1993 року.

Хоча копії матеріалу знайти в мережі не вдалося, але цей же матеріал можна знайти на сайті ZN.ua. Виходячи з того, що він датується 1997 роком, західні любителі зондувати глибини космосу поширювали її щонайменше один раз. Там посилаються на якогось журналіста Ніка Манна та його джерела у ЦРУ, проте знайти про нього інформацію не вдалося.

Варто зазначити, що ЦРУ справді наприкінці XX століття займалося моніторингом публікацій в іноземних ЗМІ на тлі істерії навколо інопланетян, яка розпочалася у 50-70-х роках. Не виключено, що байка з української газети потрапила туди саме через це.

Важливо розуміти, що у СРСР критичне мислення особливо не цінувалося, оскільки типовий громадянин мав вірити всьому, що каже партія і не задавати питань. Після його розвалу та пом’якшення цензури на пострадянському просторі утворився суттєвий інформаційний вакуум, який намагалися зайняти всякі жовті видання з вигаданими історіями із "надтаємних архівів КДБ". При цьому зіркову годину отримали не тільки "інопланетяни", а й усілякі екстрасенси, "потойбічні сутності" і звичайно ж Третій Рейх з його "прихованими базами на Місяці та в Антарктиді".

Ну, а поки деякі люди були тільки раді заряджати воду від телевізора, конспірологічні матеріали та альтернативна історія публікувалася не лише в локальних виданнях, а й у цілком солідних газетах на кшталт "Фактів", "Київських відомостей" і навіть "Голосу України". На тлі цього телебачення було забито програмами на кшталт "Неймовірно, але факт" та "Битв екстрасенсів".

Як повідомлялося раніше, нещодавно в небі над Україною було помічено незвичайну спіраль. І хоча у мережі не обійшлося без згадки інопланетян, але виявилося, що це був слід запуску ракети Falcon 9.