Дощитиме майже два дні: чи очікується тепло у Києві на початку тижня

У Києві на початку тижня відбудуться дощі та вітер, але незабаром вони покинуть місто

В Києві протягом 24 та 25 березня буде хмарно, мокро та іноді вітряно. Однак у середу очікується сприятлива погода.

На початку тижня температура у денний час не впаде нижче +9 градусів, а в нічний — +4 градусів. Таким прогнозом поділився Meteofor.

У понеділок, 24 березня, з ночі й до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Повітря вдень прогріється до +9 градусів, а вночі охолонуло до +5 градусів. У цей день також відбудуться найсильніші пориви вітру — свіжі-міцні 10-14 м/с.

Вівторок, 25 березня, обіцяє бути сильно хмарним та місцями мокрим. Вночі очікуються помірні дощі, які вранці зменшать свою інтенсивність. У другій половині доби опадів не передбачається. Температура у денний час сягне +12 градусів, а в нічний — +7 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

А от наступний день, 26 березня, потішить містян сонцем. Показники на термометрах вдень виростуть до +13 градусів, а вночі впадуть до +4 градусів. Максимальні пориви вітру відбудуться вранці та вдень — слабкі 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці березня. Синоптики прогнозують, що деяким областям не пощастить.