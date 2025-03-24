З українцями діалогу не планується. Що відомо про новий раунд переговорів Росії та США

У Кремлі хочуть продовжити обговорення з американською стороною питань, яких торкнулися лідери РФ та США під час телефонної розмови

Переговори США та РФ у Ер-Ріярді розпочнуться зранку 24 березня. До цього у Саудівській Аравії Америка зустрілась з Україною.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Там зазначили, що російська делегація вже прибула у місто.

Ніяких контактів не буде

Заступник голови офісу українського президента Володимира Зеленського Павло Паліса виключив зустрічі з представниками російської делегації в Ер-Ріяді. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

Він також не став коментувати підсумки минулих у Саудівській Аравії переговорів зі США. "Я не буду давати коментарів на даний момент. Ви відриваєте від консультації", — заявив український політик у відповідь на запитання.

Українська сторона розглядає переговори в Саудівській Аравії лише як двосторонні – з делегацією США.

Прямих контактів із РФ не передбачається, підкреслив речник МЗС Георгій Тихий. До того ж раніше президент Володимир Зеленський зауважив, що американська команда може зустрітися спочатку з українською, а потім із російською делегацією. Власне, так і сталося.

Що хоче Росія

У Кремлі хочуть продовжити обговорення з американською стороною питань, яких торкнулися лідери РФ та США під час телефонної розмови 18 березня. Як зазначив помічник лідера РФ Юрій Ушаков, однією з головних тем буде питання відновлення безпеки судноплавства у Чорному морі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що російська команда планує торкнутися питання Чорноморської ініціативи й інших "аспектів та нюансів українського врегулювання".

Водночас у РФ продовжують цинічно заявляти, що вже нібито дотримуються домовленості зі США щодо припинення ударів по об'єктах енергетики України.

На переговорах у Саудівській Аравії від РФ будуть присутні: сенатор Григорій Карасін; радник керівника Федеральної служби безпеки та колишній очільник 5-ї служби цього відомства Сергій Бесєда.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що члени їхньої делегації мають великий досвід подібної роботи та зможуть "найкращим чином представити Росію".

У мережі публікують кадри, що відбувається поруч з готелем. Персонал готується зустрічати представників Росії.

Раунд переговорів між представниками Вашингтона і Києва завершився 23 березня близько 22:30 (за київським часом). Українські політики залишили зал для бесіди в одному з готелів Ер-Ріяда. Хоча російські ЗМІ писали, що переговори було закінчено раніше, вони думали, що Україна виходить з переговорів раніше, але то просто була перерва.

Росіяни засмучені і тим, що заступник голови ОПУ Паліса не надав жодних коментарів російським журналістам.

Зустріч у Саудівській Аравії — що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 24 березня українські чиновники знову зустрінуться з американськими в Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться на рівні технічних команд. За його словами, в цей день у США запланована зустріч з Росією в Саудівській Аравії.

Спецпосланник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що США відправлять у Саудівську Аравію команди на непрямі переговори з Україною та РФ.

Майк Волц розповів, що на переговорах у Саудівській Аравії 24 березня обговорюватимуться зокрема питання припинення вогню в Чорному морі.

"На цьому тижні тепер ми будемо говорити про припинення вогню на Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зернове паливо і знову розпочати торгівлю в Чорному морі", — зазначив Волц.

Також Волц заявив, що США планують перемир'я в ударах по інфраструктурі та в Чорному морі, а потім хочуть припинення вогню на всій лінії фронту в Україні.

А спеціальний представник президента США Стів Віткофф у неділю висловив оптимізм перед переговорами в Саудівській Аравії про завершення війни в Україні. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито "хоче миру".

Раніше "Телеграф" розповідав, що переговори України та США були присвячені деяким питанням мирного врегулювання війни проти російського режиму. Обговорювалася низка питань, зокрема безпека української енергетики.