Весняні дощі та прохолода: якою буде погода в п'яти великих містах України 25 березня

Українці скучили за теплом

Погода в Україні 25 березня буде здебільшого похмурою, місцями пройдуть дощі. День буде хмарним.

"Телеграф" розповідає про погоду у вівторок у п'яти великих містах України. Її спрогнозував sinoptik.ua.

Погода в Києві 25 березня

Вночі столицю накриє сильний дощ, проте на ранок він стане слабшим, а до середини дня припиниться. Небо буде затягнуте хмарами. Вночі прогнозується +7 +8 градусів, вдень повітря прогріється до 9-14 градусів тепла.

Погода у Харкові 25 березня

День буде похмурим, вдень очікується дощ, який ввечері припиниться. Вночі стовпчики термометрів покажуть 6-8 градусів вище нуля, вдень температура майже не зміниться — +7 +8 градусів.

Погода у Дніпрі 25 березня

Небо буде затягнуте хмарами, після обіду розпочнеться сильний дощ, який йтиме до вечора. Вночі синоптики прогнозують 7-8 градусів з позначкою "плюс", вдень очікується +11 +13 градусів.

Погода в Одесі 25 березня

Опадів в Одесі не передбачається, проте буде хмарно. Вночі стовпчики термометрів будуть показувати 8 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється до 11-16 градусів тепла.

Погода у Львові 25 березня

Вдень небо вкриватимуть хмари, проте до вечора вони розійдуться. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі очікується +6 +7 градусів, в денні години буде до 13 градусів з позначкою "плюс".

Як розповідав "Телеграф", наприкінці березня Україну накриють магнітні бурі. Зокрема 25 числа очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.