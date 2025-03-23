Бреше й про Україну. ШІ підрахував, скільки Трамп робить неправдивих заяв в день

За перші два місяці Трамп би міг зробити від 1200 заяв

Дональд Трамп неодноразово робив велику кількість заяв. Наприклад, нещодавно він зробив важливу заяву про перемир’я в Україні

Але чи дійсно вони правдиві? "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok з питанням, скільки разів вдень бреше президент США Дональд Трамп.

Однозначної відповіді нейромережа не надала, бо рік ще не закінчився. Та й підрахунок всіх заяв займає час, адже треба незалежні організації, які займаються перевіркою фактів.

Проте штучний інтелект розповів, скільки було неправдивих заяв під час першого президентського терміну. Мова йде за 2017-2021 роки.

The Washington Post, задокументував близько 30 573 неправдивих заяв за чотири роки, що можуть вводити в оману. Тобто, як пише Grok, приблизно 21 заява в день.

Під час передвиборчої кампанії у 2024 році, видання CNN підрахувало, що Дональд Трамп зробив близько 30 неправдивих заяв під час дебатів з Камалою Гарріс. А ось від початку другого терміну президента США (20 січня 2025 року) і до 23 березня пройшло лише 62 дні, і вже з'являлись повідомлення про неправдиві слова.

Нейромережа вказала приклад, що такі заяви звучали у його інавгураційній промові та виступі перед Конгресом 4 березня 2025 року.

Фактчекери BBC Verify помітили маніпуляції з цифрами, наприклад, обсяг наданої Україні допомоги, або ж економічні показники.

Що стосується його минулих показників (20-30 брехливих заяв в день у періоди активної публічної діяльності), то за 62 дні 2025 року він міг би зробити від 1200 до 1800 неправдивих заяв. Варто зазначити й те, що нейромережа лише припускає такі дані, бо вірні дані за 2025 рік не опубліковано.

Раніше "Телеграф" писав, що штучний інтелект оцінив шанси на домовленості Трампа та Путіна щодо перемир'я в Україні