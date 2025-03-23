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Бреше й про Україну. ШІ підрахував, скільки Трамп робить неправдивих заяв в день

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп Новина оновлена 23 березня 2025, 17:08
Дональд Трамп. Фото Колаж "Телеграф"

За перші два місяці Трамп би міг зробити від 1200 заяв

Дональд Трамп неодноразово робив велику кількість заяв. Наприклад, нещодавно він зробив важливу заяву про перемир’я в Україні

Але чи дійсно вони правдиві? "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok з питанням, скільки разів вдень бреше президент США Дональд Трамп.

Однозначної відповіді нейромережа не надала, бо рік ще не закінчився. Та й підрахунок всіх заяв займає час, адже треба незалежні організації, які займаються перевіркою фактів.

Проте штучний інтелект розповів, скільки було неправдивих заяв під час першого президентського терміну. Мова йде за 2017-2021 роки.

The Washington Post, задокументував близько 30 573 неправдивих заяв за чотири роки, що можуть вводити в оману. Тобто, як пише Grok, приблизно 21 заява в день.

Під час передвиборчої кампанії у 2024 році, видання CNN підрахувало, що Дональд Трамп зробив близько 30 неправдивих заяв під час дебатів з Камалою Гарріс. А ось від початку другого терміну президента США (20 січня 2025 року) і до 23 березня пройшло лише 62 дні, і вже з'являлись повідомлення про неправдиві слова.

Нейромережа вказала приклад, що такі заяви звучали у його інавгураційній промові та виступі перед Конгресом 4 березня 2025 року.

Фактчекери BBC Verify помітили маніпуляції з цифрами, наприклад, обсяг наданої Україні допомоги, або ж економічні показники.

Що стосується його минулих показників (20-30 брехливих заяв в день у періоди активної публічної діяльності), то за 62 дні 2025 року він міг би зробити від 1200 до 1800 неправдивих заяв. Варто зазначити й те, що нейромережа лише припускає такі дані, бо вірні дані за 2025 рік не опубліковано.

Раніше "Телеграф" писав, що штучний інтелект оцінив шанси на домовленості Трампа та Путіна щодо перемир'я в Україні

Теги:
#США #Брехня #Дональд Трамп #ШІ