Хто стане президентом Росії, коли Путін помре: ШІ назвав двух головних кандидатів

На думку штучного інтелекту, є дві кадидатури

У разі, якщо нинішній президент Росії Володимир Путін помре, є кілька кандидатур, які могли б зайняти його місце у Кремлі. Однак навіть у разі його заміни радикального пом’якшення політики щодо України найближчим часом чекати не варто.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Grok, хто може стати наступним президентом після Путіна. Він назвав кандидатури, які теоретично могли посісти місце глави Кремля.

Важливо відзначити, що відповідь ґрунтується лише на припущеннях і не є точною інформацією. Редакції було цікаво дізнатися, що з цього приводу скаже ШІ.

До речі, Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Створений за ініціативою самого Маска у відповідь поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

Хто може стати президентом після Путіна? Відповідь ШІ

Конституцією Росії передбачено, що у разі відходу президента (з природних причин чи інших обставин), тимчасово виконуючим обов’язки президента стане прем’єр-міністр. На цей час це Михайло Мішустін.

Після цього протягом 14 днів Рада Федерації має оголосити дострокові вибори. При цьому ШІ вважає, що реальний наступник залежатиме від волі еліт, силових структур і самого Путіна, якщо він встигне сам вибрати кандидата замість себе.

Grok назвав кілька ймовірних кандидатур:

Прем’єр-міністр Михайло Мішустін ;

; Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв;

Медведєв; Мер Москви Сергій Собянін ;

; Колишній секретар Ради безпеки РФ, помічник Путіна Микола Патрушев або його син — міністр сільського господарства Дмитро Патрушев ;

або його син — міністр сільського господарства ; Ексгубернатор Тульської області, помічник президента РФ Олексій Дюмін.

Загальні тенденції та ставлення до України

Штучний інтелект зазначає, що наступник Путіна буде не так самостійною фігурою, як компромісним кандидатом "для кланів усередині російської влади (силовиків, олігархів, технократів)". Цей фактор обмежить свободу його дій щодо України.

Путін створив режим, в якому антиукраїнська та антизахідна риторика є основою легітимності. Відповідно, як підкреслив ШІ, навіть "помірні лідери" Мішустін і Собянін навряд чи зможуть різко змінити курс без ризику втратити підтримку еліт та населення, просочених пропагандою.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов говорив, що в Росії ненависть до українців втрачена і не зникне одразу після того, як Путін залишить свою посаду. Про це свідчать соціологічні дані: значна частина росіян підтримує війну. А це означає, що новий лідер, навіть якщо він хотітиме світу, зіткнеться з внутрішнім опором.

Ймовірний сценарій

Якщо смерть Путіна настане найближчими роками, найімовірнішим тимчасовим лідером, на думку ШІ, може стати Михайло Мішустін як прем’єр-міністр. Його ставлення до України буде прагматичним: продовження конфлікту за збереження поточної стратегії, але з можливістю заморозки війни за сильного тиску Заходу чи економічної кризи.

Водночас Grok пише, що реальний наступник, обраний російськими елітами або самим Путіним, найімовірніше, вийде з "силовиків". Наприклад, Дюмін або Патрушев. Ворожість до України збережеться, хоча інтенсивність конфлікту може змінюватись залежно від ресурсів Росії.

ШІ підкреслив, що радикального пом’якшення політики щодо України найближчим часом чекати не варто — це вимагатиме зміни поколінь та переосмислення всередині російського суспільства, на що підуть десятиліття.

Михайло Мішустін — хто він

Михайло Мішустін, якого ШІ вважає ймовірним майбутнім прем’єром та тимчасовим президентом у разі смерті Путіна, зараз є російським державним та політичним діячем.

Голова Уряду Російської Федерації, постійний член Ради безпеки РФ з 16 січня 2020 року.

До цього призначення Мішустін керував Федеральною податковою службою РФ (з 2010 р.). На цю посаду його призначив Путін, який тоді обіймав крісло прем’єр-міністра.

За головування Мішустіна ФНП провела реформу податкової служби: запровадила автоматизовану інформаційну систему "Податок-3", яка об’єднала всі функції податкової служби.

Михайло Мішустін

Олексій Дюмін — хто він

Уродженець Курської області був офіцером охорони в службі безпеки Путіна, коли той став президентом. Пізніше, за деякими даними, він нібито обіймав посаду особистого охоронця голови Кремля.

З 24 грудня 2015 року Дюмін був заступником міністра оборони Росії та пішов з цієї посади 2 лютого 2016 року. Після цього став губернатором Тульської області та обіймав цю посаду до весни 2024 року. 29 травня Путін призначив Дюміна секретарем Державної ради РФ.

А в серпні 2024 року Путін призначив Олексія Дюміна координатором "контртерористичної операції" (КТО) у Курській області. До його обов’язків входить координація дій угруповання ЗС РФ у Курській області з силовими відомствами та місцевою владою.

Олексій Дюмін

Микола Патрушев – хто він

ШІ описує Миколу Патрушева, як впливового "силовика" та ідеолога жорсткої лінії. Він народився 1951 року. З 1975 року працював у контррозвідувальному підрозділі управління КДБ СРСР Ленінградської області.

До травня 2024 року був секретарем Ради безпеки РФ, Путін зняв його з цієї посади й зробив власним помічником. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков тоді заявив, що Патрушев "займатиметься питаннями кораблебудування".

Патрушев займається підготовкою пропозицій президенту щодо його повноважень, підготовкою аналітичних, довідкових та інформаційних матеріалів. Також він бере участь спільно з управліннями президента щодо підготовки державних, офіційних та інших візитів, офіційних зустрічей, бесід, переговорів, робочих поїздок президента.

Він є одним із найбільших "яструбів" в оточенні Путіна — гарячим прихильником війни проти України та її ескалації.

У квітні 2022 року Патрушев отримав підозру від СБУ. Йдеться про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

Микола Патрушев

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи закінчиться війна після смерті кремлівського голови Володимира Путіна.