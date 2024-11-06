Трамп назвав її красунею: як виглядає дружина нового віце-президента США Джеймса Ді Венса

Під час виборчої кампанії дружина майбутнього віце-президента навіть звільнилася з роботи

Дональд Трамп, судячи з попередніх результатів виборів, які відбувалися 5 листопада, стане новим президентом США. А це означає, що віце-президентом Америки стане найближчий соратник Трампа Джеймс Ді Венс. Під час свого переможного спітча новий президент США назвав дружину Венса красунею.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає обраниця Джеймса Ді Венса Уша Венс і що про неї відомо.

Уша Венс — що відомо про дружину нового віце-президента США

Уша Венс опинилася в центрі уваги преси після того, як її чоловік, сенатор від Огайо Джеймс Ді Венс став напарником Дональда Трампа на президентських виборах у США. Тепер, після ймовірної перемоги Трампа та його соратника Джеймса Ді Венса, до дружини нового віце-президента Уші Венс буде ще більше уваги.

Джеймс Ді та Уша Венс. Фото: Getty Images

Відомо, що Уша — дочка індійських іммігрантів Кріша і Лакшмі Чілукурі, які походять з індійського штату Андхра-Прадеш. Зараз їй 38 років і вона практикуюча індуїстка.

З Джейсом Ді Венсом Уша познайомилася під час навчання в Єльському університеті, вони разом виконували завдання у класі, де він і закохався у неї.

Джеймс Ді та Уша Венс. Фото: Getty Images

Через рік після закінчення навчання у 2014 році Джеймс та Уша одружилися. Примітно, що вони отримали благословення і з католицької, і іудаїстської віри. У пари в шлюбі народилися троє дітей – Еван (6 років), Вівек (4 роки), Мірабель (2 роки).

Джеймс Ді та Уша Венс. Фото: Getty Images

Відомо, що після навчання Уша Венс працювала клерком у судах, а потім розпочала кар’єру в юридичній фірмі "Munger, Tolles & Olson". Однак після того, як Трамп оголосив кандидатуру Джеймса Ді Венса на посаду віце-президента, Уша Венс звільнилася з юридичної фірми та заявила, що хоче зосередитися на сім’ї та дітях.

Джеймс Ді та Уша Венс. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що син Дональда та Меланії Трамп уперше проголосував. Як він змінився із минулого президентства батька.