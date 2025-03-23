Подібні ситуації не рідкість, але часто не розголошуються.

Історія 20-річної української моделі Марії Ковальчук, яку днями знайшли з тяжкими травмами на узбіччі у Дубаї (ОАЕ), привернула багато уваги. Однак офіційна версія поліції про те, що вона сама впала з будівництва, викликала багато питань.

Щоб розплутати цей клубок, "Телеграф" звернувся за допомогою до ChatGPT 4o. Штучний інтелект після вивчення контексту події відразу звернув увагу на низку розбіжностей між офіційною версією та тим, що написали у ЗМІ.

Зокрема, нейромережа звертає увагу на те, що Ковальчук повідомляла про те, що запрошена на приватну вечірку, а також, що її тіло знайшли на узбіччі дороги, а не на будмайданчику.

При цьому ШІ також вказує на те, що травми дівчини не зовсім характерні для падіння з великої висоти, оскільки в цьому випадку могли бути присутніми відкриті рани та травми голови. А ось переломи ніг та хребта більш характерні у ситуаціях, коли тіло викидають із машини.

Версія поліції в цьому випадку дуже зручна, оскільки дозволяє перекласти відповідальність на саму жертву і швидко закрити справу, не піддаючи Дубай ризикам "заплямувати репутацію".

Крім того, на окрему згадку заслуговують вечірки Porta Potty, в яких нібито брала участь Ковальчук. Оскільки там жертви зазнають сексуального та фізичного насильства, то спроба втекти або розкрити імена впливових учасників може призвести до ще більш тяжких наслідків.

Нейромережа вважає найбільш імовірною версію з умисним травмуванням дівчини на вечірці, хоч і не виключає інших варіантів. Однак у цьому випадку вона звертає увагу на факти запрошення на "вечірку" та характерний патерн "позбавлення свідків".

При цьому ШІ зазначає, що ймовірність для дівчат із пострадянського простору стати жертвою аналогічної ситуації дуже високою. Це пов'язано з економічною вразливістю і жагою швидкого успіху, і навіть з високої цінністю "слов’янського типу" в арабських країнах.

"Ймовірність потрапити в небезпечну ситуацію для молодої українки, що поїхала до країн Близького Сходу по неофіційному запрошенню, дуже висока. Це не перебільшення — це системна реальність", — підсумовує GhatGPT.

Як повідомлялося раніше, гучна історія з моделлю призвела до того, що тепер Дубаї бояться відвідувати росіянки. Деякі жінки навіть розривають контракти з агенціями, оскільки сильно налякані.