Як поліція розшукує чоловіків, які ухиляються від мобілізації

Адмінпротокол складається вже в ТЦК

Під час загальної мобілізації в Україні поліція активно співпрацює з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), отримуючи запити на розшук осіб, які ухиляються від призову. Правоохоронці встановлюють місцеперебування таких осіб та доставляють їх до найближчого ТЦК для з’ясування обставин.

Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв в інтерв’ю "Радіо Свобода" пояснив, що процес розшуку порушників регулюється постановою Кабінету Міністрів.

Після отримання запиту від ТЦК правоохоронці вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції та починають перевірку. Як тільки особу встановлено, її доставляють до ТЦК.

"Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з'ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", — розповів Ахрамєєв.

Чому складають адмінпротокол

Адміністративний протокол оформлюється безпосередньо в ТЦК після встановлення обставин неприбуття за повісткою. У випадку, якщо військовозобов’язаний має поважні причини неявки та може їх довести, адміністративна справа закривається. В іншому випадку на порушника чекає штраф відповідно до чинного законодавства.

Що загрожує порушникам військового обліку

Відповідно до статті 210 КУпАП, ухилення від мобілізації карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень. Проте, якщо порушення має систематичний характер або військовозобов'язаний проігнорував мобілізаційне розпорядження, покарання може бути більш суворим — аж до притягнення до кримінальної відповідальності.

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