Новий автопарк замість свердловин: "Укрнафта" завалила чергові ключові показники, каже експерт

На думку Шнайдера, нинішні темпи роботи "Укрнафти" не вражають

Порівняння планових показників, закладених у фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік, із фактичними показує "приголомшливий" провал роботи по всім напрямкам і втрату десятків мільйонів державних коштів, вважає політичний оглядач Михайло Шнайдер.

Як він зазначає на своїй сторінці у Facebook, цифри фактичних показників демонструють колосальне відставання в темпах спорудження та введення в експлуатацію нових свердловин, а надто в об'ємах додаткового видобутку вуглеводнів.

За словами Шнайдера, замість обіцянки спорудити 30 та передати в експлуатацію 19 свердловин в 2024 році, по факту "Укрнафта" спромоглась ввести в дію лише 9 об'єктів, ще 1 свердловина є перехідною з попереднього року, а фактичні показники видобутку з нових свердловин відстають від планових на 92% по нафті з конденсатом та на 42% по природному газу.

На думку оглядача, причина такого провального результату лежить не у фінансовому ресурсі, адже у 2024 році "Укрнафта" отримала колосальний інвестиційний бюджет — 26 млрд грн або 650 млн. дол. США.

Експерт вважає, що великою помилкою була відмова від розширення власного бурового флоту. Він зауважує, що хоча в інвестплані на 2024 рік були закладені кошти на 2 важких бурових верстати, до закупівлі руки не дійшли.

"Натомість парк легкових авто і позашляховиків "Укрнафти" поповнили 140 новеньких Камрі, Королл і Хайлюксів, Хюндаїв Старія, Рено Дастери, Опелів Зафіри тощо", — пише він.

Ще однією причиною, на його думку, стали якість робіт підрядних організацій, що будують свердловини під ключ, і які "бурять аби бурити", не зважаючи на технологічні аспекти.

Шнайдер нагадав і про те, що у правоохоронних органів виникли великі питання до колишнього заступника директора з розвідки та розробки родовищ — Володимира Гришаненка. За даними слідства ПАТ "Укрнафта" за підписом Гришаненка в 2024 уклала кілька договорів на надання послуг з проведення "гідравлічного розриву пластів" на загальну суму близько півмільярда гривень.

"При цьому з кожного такого договору, за версією слідства, пан Гришаненко забажав мати з підрядником власний "гешефт" у вигляді відкатів, які становили до 50% прибутку підрядника", — пише Шнайдер.

Після проведених в Гришаненка обшуків, очільник "Укрнафти" Сергій Корецький понизив Гришаненка в посаді, але не звільнив. На думку Шнайдера Корецький не наважується звільнити Гришаненка через те, що той є дуже цінним кадром та носієм чутливої інформації у витратах.

Цього року роботу Корецького вперше має оцінювати незалежна Наглядова рада. "Оцінка, яку члени Наглядової ради поставлять керівнику нафтової компанії, що провалила видобуток і буріння, стане водночас і оцінкою для самої Наглядової ради. Результатів залишилось чекати недовго", — підсумовує Шнайдер.