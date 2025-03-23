Історик пояснив, як Путін повторив прийом Гітлера

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Ряд процесів, що відбувалися у Німеччині після Першої світової війни, призвели до приходу до влади нацистів на чолі з Адольфом Гітлером. Подібні процеси призвели до того, що в Росії прийшов до влади Володимир Путін.

На це звернув увагу історик та журналіст Сергій Махун. Детально про це можна прочитати у матеріалі "Телеграф": "Хакнути" демократію: як Гітлер на хвилі популізму прийшов до влади та дав рецепт політикам майбутнього

Попри позитивні тенденції повоєнного відновлення Німеччини, Велика депресія зруйнувала будь-яку надію на швидке відновлення економіки країни. Вже 1930 року у Німеччині налічувалося понад три мільйони безробітних, а криза призвела до зупинки американського кредитування. У цих умовах нацисти використовували популістичні гасла, якими простому народу та великим магнатам пообіцяли стрімке покращення економічної ситуації.

Це призвело до того, що вже у вересні 1930 року різнопланові критики демократії та Веймарської конституції отримали 255 із 577 місць у парламенті, хоча у нацистів було лише 107 мандатів. Однак до виборів 1932 року партія Гітлера змогла отримати 230 мандатів, тобто вона збільшила свій електорат більш ніж удвічі, що дозволило їм розпочати поглинання правих партій, доки їхні противники не мали єдності.

"І в цьому їм допомагали представники як військово-промислового комплексу, так і частини військово-політичної еліти, яка особливо болісно переживала поразку в Першій світовій війні. І бажала реваншу, намагаючись використати партію Гітлера як таран, не сприймаючи політичні лозунги нацистів як катастрофічні. Але ж такими вони виявилися для держави в недалекому майбутньому. Як же вони помилялися! Чомусь згадується "семибанкірщина" під час першого "обрання" президентом РФ Путіна", — наголошує Махун.

"Семибанкірщина" — це термін, який активно використовувався в Росії в середині 90-х років. Він означав групу з кількох найбільших олігархів, які фактично контролювали політику та економіку Росії. Вони мали великий вплив на ЗМІ, фінансові потоки та на владу. Зокрема ця група вплинула на переобрання Бориса Єльцина в 1996 році.

Однак до кінця 90-х ця група вирішила, що Росії потрібен "керований" президент і підтримали Путіна. Зрештою той підкорив олігархів собі, а також знищив незалежні ЗМІ та централізував владу.

Тобто, подібно до того, як у Веймарській Німеччині недооцінили Гітлера, так і в пострадянській Росії недооцінили Путіна.

Однак на цьому паралелі між діями Путіна та Гітлера не закінчуються. Наприклад, "Телеграф" раніше публікував великий матеріал про те, чим окупація Криму нагадує напад на Чехословаччину 1938 року.