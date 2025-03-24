Компроміс для усіх? ШІ Маска проаналізував зустріч делегацій США та України

Названо головний ризик

Штучний інтелект Grok проаналізував переговори української та американської делегацій в Саудівській Аравії в ніч на 24 березня. ШІ спрогнозував подальший розвиток подій та фактори ризику у досягненні миру цим шляхом.

Як зазначає "Телеграф", спираючись на відповідь Grok, зустріч США та України була доволі продуктивною. На ній сторони визначили ключові моменти 30-денного припинення вогню.

Зауважимо, що Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Створений за ініціативою самого Маска у відповідь поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

Аналіз результатів переговорів США та України

ШІ каже, що сам міністр оборони України Рустем Умєров оцінив ці переговори як "конструктивні та змістовні". Під час зустрічі основний акцент робили на енергетичному питанні, зокрема на захисті цих об'єктів від ракетних ударів. До української делегації ввійшли фахівці з енергетики, військові представники та дипломати, що свідчить про технічний і практичний фокус переговорів.

США на цій зустрічі представляли високопосадовці: радник із національної безпеки Майк Волтц та держсекретар Марко Рубіо. За результатами переговорів з'явилась інформація, що Вашингтон відновить постачання зброї та розвідданих Україні, а Київ погодиться на 30-денне перемир’я за умови дотримання угоди Росією. На думку Grok, це безперечно свідчить про намагання США досягти часткового припинення вогню, принаймні зменшити удари по енергетичній інфраструктурі.

Прогноз та ризики

У короткостроковій перспективі, на думку ШІ, Україна має чекати на уточнення умов можливого тимчасового припинення вогню. Водночас результат цієї угоди залежить від переговорів США та Росії. Якщо ж Москва погодиться на припинення вогню, це дасть Україні можливість відновити свою енергетичну інфраструктуру.

Довгострокова перспектива — ці переговори здебільшого технічні, тому очікувати значних проривів у політичних питаннях, до прикладу, територіальних поступках, не слід. Проте підтримка США дасть Україні можливість зміцнити свою позицію і на фронті, і за столом переговорів. Однак, як вважає Grok, Київ і досі боїться тиску Штатів на поступки без гарантій безпеки. Це питання цілком можуть винести на порядок денний наступних зустрічей.

ШІ вважає, що одним з найбільших ризиків цих зустрічей є те, що Росія відкине запропонованій їй умови. Тоді переговори зайдуть у глухий кут, що змусить Вашингтон зосередитись на посередництві, зберігаючи дистанцію від прямого втручання. Енергетична криза в Україні залишиться гострою без негайних рішень.

Підсумовуючи, Grok додає, що переговори 23-24 березня покажуть, чи слід чекати тимчасового перемир'я та на яких умовах. Проте успіх домовленості залежить від позиції Росії, але на компроміс мають піти усі сторони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про новий раунд переговорів Росії та США.