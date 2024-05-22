Сонце та Земля уклали перемир'я? Чи очікуються цього тижня магнітні бурі

На графіку хоча і немає "червоних" днів, однак геомагнітні хвилювання будуть

До кінця цього тижня землянам можна відпочити від сильних магнітних бур, хоча іноді відбуватимуться геомагнітні коливання 4 рівня, тобто мінімальні.

Згідно з даними синоптичного сайту Meteoprog, протягом 22 травня не очікується будь-яких коливань, адже протягом 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. У цей період на світилі відбулось 6 спалахів класу М1, що майже не несуть загрози для нашої планети.

Астросиноптики прогнозують, що ймовірність малого геомагнітного шторму 22 травня, у середу, складають 5%, а великого — 1%.

Водночас на Сонці розташовано 49 плям.

Магнітні бурі на Землі протягом 22-26 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 22 травня тримається магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 4 балів, а вже 23 травня її сила зменшиться до "зеленого" рівня.

Однак 24 травня поновиться невеликий геомагнітний шторм 4 балів, хоча 25-26 травня — не буде жодних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на кінець робочого тижня.