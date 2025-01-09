Єдина можливість за 160 тисяч років. Комета ATLAS пролетить біля Землі: коли та хто зможе її побачити

C/2024 G3 (ATLAS) має потенціал стати однією з найяскравіших комет 2025 року

Одна з комет, відкритих телескопом ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) наближається до Землі. В найближчу до Сонця точку (перигелій) вона прибуде в середині січня.

Ця комета C/2024 G3 (ATLAS) — має орбітальний період приблизно в 160 тисяч років. Її відкрили 5 квітня 2024 року. Вона знаходиться в сузір'ї Стрільця приблизно в 157,8 мільйона кілометрів від Землі. Комета наблизиться до нашої планети 13/14 січня 2025 року під час свого перигелію.

За оцінками, вона може досягати величини -4, що потенційно робить її видимою неозброєним оком. Вона буде знаходитися достатньо близько до сонця, що ускладнить спостереження з Південної півкулі. З Північної півкулі з 10 по 12 січня потрібно дивитись на південний схід перед сходом Сонця, а 13-15 січня дивитись треба на південний захід одразу після заходу світила. Також, комету фіксуватиме космічний телескоп SOHO з 11 січня.

Цей візит комети до Сонця може стати фатальним. Під час наближення до Сонця, існує ризик того, що комета може розпастися. Зазначимо, що якщо комета вже проходила таке випробування, її розпад менш ймовірний, проте якщо вона ще не підходила до Сонця, така можливість є.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фізик довів, що якщо часові петлі існують, звичні закони природи в них діяти можуть по-іншому. Це називають подоланням "парадокса дідуся" щодо подорожі в часі.