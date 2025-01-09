Вважає другий шлюб помилкою, тому зраджував дружину: що відомо про жінок лікаря Кашпіровського

Перша дружина лікаря загинула

Анатолій Кашпіровський — відомий психотерапевт, який лікував хвороби людей одним поглядом. Його особисте життя завжди цікавило глядачів, хоч сам гіпнотизер рідко ділився його подробицями. Проте, відомо, що він тричі був одружений.

Відомо, що втретє психотерапевт одружився у віці 84 роки, а стосунки з обраницею почалися ще коли він перебував у другому шлюбі. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про жінок Анатолія Кашпіровського.

Що відомо про Анатолія Кашпіровського

Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в місті Проскурів (нині Хмельницький). Упродовж 25 років він працював психотерапевтом у психіатричні лікарні, а згодом став психотерапевтом збірної СРСР.

Кашпіровський проводив "цілительні сеанси" на особистих зустрічах з пацієнтами, а через екран лікував людей. Він також провів два телемости і продемонстрував знеболення без наркозу.

У середині 90-х Кашпіровський переїхав до США і лікував там російських емігрантів від ожиріння. Проте, в Америці він майже все втратив, включаючи гонорари та популярність, і повернувся до Росії. Згодом він конфліктував із російською медициною і був звинувачений у шахрайстві.

Що відомо про шлюби Кашпіровського

Першу дружину Анатолія Кашпіровського звати Валентина. У цьому шлюбі у пари народилося двоє дітей: донька Олена та син Сергій. Пара розлучилася через постійні гастролі чоловіка на піку його кар’єри. У 2018 році стало відомо, що Олена загинула. Проте, причина її смерті невідома.

Після гибелі ексдружини Кашпіровський почав практикувати процедуру, яку назвав "прив’язка на Місяць". За словами лікаря, душа жінки тепер знаходиться на Місяці і кожна людина може зцілитися, просто дивлячись на Місця 15 числа щомісяця.

Другий шлюб

Другий шлюб Кашпіровського був із його шанувальницею Іриною. Вони одружилися у 1992 році і були у стосунках на відстані. Лікар зізнавався, що вдруге він одружився тільки для того, щоб заповнити пустоту після розлучення і описував другий шлюб як помилку. Після розриву стосунків він навіть називав Ірину "бабою-клімаксом".

Того ж року, коли Кашпіровський розлучився, у його житті з’явилася ще одна жінка. У 2014 році друга дружина лікаря звинуватила його в тому, що він має "інтрижку" з його помічницею, яка молодша за нього на 20 років.

Третій шлюб

Сам лікар Кашпіровський не став приховувати, що свої стосунки з помічницею Гулізар Чалбашовою він розпочав ще перебуваючи у другому шлюбі. За словами психотерапевта, на той момент його відносини з Іриною вже зазнали тріщин і "у них не було нічого спільного". Зараз жінка, яка молодша за нього на 20 років, є його дружиною і він вважає, що вона — "подарунок небес".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Боярського і що говорить про війну. У їхньому сімейному житті було багато зрад і навіть фіктивне розлучення.