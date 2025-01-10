А ви пам’ятаєте, як змінювався портрет Володимира Великого та реверс на купюрі в 1 гривню? (Фото)

Історія однієї купюри

Грошова реформа була офіційно запущена 2 вересня 1996 року, коли гривня замінила купоно-карбованці за курсом 100 000 карбованців за 1 гривню. Цей крок закріплено указом президента Леоніда Кучми від 25 серпня 1996 року, який став важливим етапом у переході України до стабільної національної валюти.

Гривню було надруковано в кількох країнах, включаючи Францію та Канаду. А її доставка в Україну здійснювалася в умовах суворої таємності під охороною спецпідрозділу "Альфа" в рамках операції "Щит України".

Еволюція дизайну гривні

З моменту своєї появи гривня зазнала кількох змін у дизайні. Спочатку банкнота номіналом 1 гривня зображувала київського князя Володимира Великого та руїни Херсонеса. Але навіть банкноти 1992 та 1995 років мали різні дизайни. У першому варіанті князь Володимир зображувався з довгими вусами, але в реверсі були руїни Херсонеса. У 1995 році дизайн було трохи змінено, але основні елементи залишилися незмінними.

Починаючи з 2004 року, на реверсі банкноти почали зображати місто Володимира в Києві. Цей крок став частиною ширшої програми оновлення дизайну валюти. У наступні роки (2005, 2006, 2011 та 2014) купюри продовжували виходити зі зміненим дизайном та колірною гамою, що дозволяло підтримувати інтерес до національної валюти та адаптувати її до сучасних вимог безпеки.

1 грн зразка 1992 року

1 грн зразка 1995 року

1 грн зразка 2004 року

Вплив на економіку

Гривня із самого початку мала фіксований курс, що сприяло довірі населення до нової валюти. Перший курс гривні по відношенню до долара склав 1,76 грн, і на той момент вона вважалася однією з найбільш захищених валют світу. Проте вже у 1998 році під впливом світової фінансової кризи курс гривні почав падати, що тривало й у наступні роки. Однак, вона зберегла свою значущість як основна одиниця розрахунку в Україні.

Раніше телеграф розповідав, чому зникли бороди на князівських портретах. Історики помітили невтішну тенденцію у змінах дизайну гривні.