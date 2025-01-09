Ігор Зотько робить чималий внесок у боротьбу за Україну: від гуманітарної допомоги до підтримки ЗСУ

Для систематизації гуманітарної роботи Ігор Зотько співпрацює з благодійним фондом, який фокусується на підтримці українців у найскладніших умовах

Український підприємець Ігор Зотько став одним із тих, хто активно допомагає державі під час війни. Його внесок охоплює як підтримку військових, так і допомогу постраждалим громадам. Благодійність, соціальна відповідальність і готовність реагувати на виклики стали ключовими елементами його діяльності у цей непростий час.

З перших днів війни Ігор Зотько активно долучився до гуманітарних ініціатив. За його підтримки було витрачено понад 28 мільйонів гривень на забезпечення постраждалих українців продуктами, ліками та товарами першої необхідності. Було організовано доставку понад 300 тонн гуманітарної допомоги в регіони, які найбільше постраждали від бойових дій. Також його зусилля сприяли вивезенню дітей із Київської області на реабілітацію до Італії, а в Одесі за його підтримки відбувся благодійний футбольний матч, кошти з якого були спрямовані на гуманітарні потреби.

Для систематизації гуманітарної роботи Ігор Зотько співпрацює з благодійним фондом, який фокусується на підтримці українців у найскладніших умовах. Одним із ключових проєктів фонду є програма LINE-UP, яка забезпечує оперативну доставку гуманітарної допомоги у прифронтові громади. За час своєї роботи фонд реалізував десятки проєктів із підтримки населення, а обсяг фінансування, спрямованого на ці потреби, вже перевищив 6 мільйонів гривень.

Крім допомоги цивільному населенню, Зотько активно підтримує українських військових. Його внесок включає закупівлю бронежилетів, дронів, автомобілів та іншого обладнання. Особливу увагу він приділяє навчальним програмам для ЗСУ. Завдяки його фінансуванню навчальний центр ASKOLD, який готує мобілізованих за стандартами НАТО, уже підготував понад 15 тисяч українських бійців.