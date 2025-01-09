Ухилянтам дадуть знижку на штраф від ТЦК? Що вирішили у Раді

Неуточнення персональних даних у зазначений строк без поважної причини приводить до штрафу від 17 до 25 тисяч гривень

Верховна Рада України схвалила законопроєкт №12093, яким передбачається надати ухилянтам знижку у розмірі 50% на штраф від Територіального центру комплектування за добровільного визнання порушення та сплати.

"За" проголосував 231 депутат. Авторами цього законопроєкту стали члени Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, у тому числі його керівник Сергій Йонушас.

Варто зазначити, що неуточнення персональних даних у зазначений термін без поважних причин є порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 17000 грн до 25500 грн.

Станом на 2024 рік, понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання, як того вимагав закон про посилення мобілізації. Це означає, що у Єдиному державному реєстрі "Оберіг" відсутня повна інформація про персональні дані великої кількості військовозобов’язаних громадян.

Цим законопроєктом народні обранці пропонують вирішити ключову проблему — дати можливість призовника, резервістам та військовозобов’язаним, які ще не уточнили свої дані, звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, виплативши штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру (8 500 грн).

"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян. Крім того, процедура подання заяви та сплати штрафу через електронний кабінет дозволить скористатися "знижкою" у 50% від розміру накладеного адміністративного стягнення" — пояснюють депутати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки в Україні ухилянтів і хто та як їх шукає.