Виставку книги про Булгакова скасували після скандалу: що пішло не так

Михайло Булгаков у своїх творах зневажливо відгукувався про Україну, хоча сам народився у Києві

У Києві скасували презентацію книги "Київ Михайла Булгакова", яка мала відбутися 14 січня 2025 року о 17:00.

Про це повідомляє Департамент культури Київської міської державної адміністрації. Чиновники вирішили скасувати презентацію після обурення з боку українського загалу.

У департаменті заявили: їх не поінформували про запланований захід.

"Ми обов'язково з'ясуємо всі обставини і зробимо все, щоб подібне не відбувалось в майбутньому", — заявили в департаменті. Там також додали, що бюджетні гроші на видання книги та підготовку презентації не виділялися.

Тим часом депутат Київської міської ради Ксенія Семенова на своїй сторінці у Facebook пише, що в цій книзі не йдеться про опис біографії та творчості Булгакова. За її словами, йдеться про спробу романтизувати ідею, що Київ нібито "російське місто". Сам Булгаков у своїх творах "Біла гвардія" та "Дні Турбіних" зневажливо відгукувався щодо України, хоча й народився у Києві.

Також Семенова нагадала, що книжку вже видали на початку 1990-х російською мовою — 2024 року її вирішили перекласти українською. Ще Семенову обурило, що автори книги вирішили зробити акцент саме на Булгакові, забуваючи про те, що у Києві на той час жили та творили інші письменники, художники та поети, багато з яких мали протилежну Булгакову позицію щодо Києва і України.

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