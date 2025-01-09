Як у сауні, а машини плавають в окропі: у Києві прорвало тепломережу (відео)

Гаряча вода затопила десятки автомобілів, що стояли в низині на парковці

У четвер, 9 січня, на перехресті вулиць Жилянської — Симона Петлюри біля залізничного вокзалу у Києві прорвало теплотрасу, рух транспорту було ускладнено.

Про це повідомила патрульна поліція України. У мережі також з’явилися відео того, як гаряча вода затопила десятки автомобілів, що стояли у низині на парковці. Через прорив теплотраси були затримки у графіку автобусів №24, 50,114 та тролейбусів №12, 14. На землі лежали шматки асфальту.

"Укрзалізниця" також попередила пасажирів про прорив теплотраси та закликала враховувати це під час прямування до залізничного вокзалу та виїжджати заздалегідь. Водночас, київська кільцева електричка курсує за графіком і доставить пасажирів до залізничного вокзалу в об’їзд усіх пробок.

О 18:03 рух транспорту у цьому районі було відновлено. Про постраждалих серед людей правоохоронні органи та комунальні служби не повідомляли.

Нагадаємо, рік тому, 12 січня 2024 року, патрульні поліцейські та бійці ДСНС у Києві провели спільну рятувальну операцію та допомогли чоловікові, який опинився у біді. Він опинився під трубами теплотраси і не зміг самостійно вибратися. Потерпілого передали до рук медиків, і вони надали йому необхідну допомогу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві на Оболоні відкрився "портал у потойбічний світ". Місцеві мешканці розповідають, що комунальні підприємства "Київводоканал" чи "Київтеплоенерго" приїжджають сюди приблизно раз на тиждень, але "впоратися" з величезним проваллям у них ніяк не виходить.