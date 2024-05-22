Солнце и Земля заключили перемирие? Ожидаются ли на этой неделе магнитные бури

На графике хотя и нет "красных" дней, однако геомагнитные волнения будут

К концу этой недели землянам можно отдохнуть от сильных магнитных бурь, хотя иногда будут происходить геомагнитные колебания 4 уровня, то есть минимальные.

Согласно данным синоптического сайта Meteoprog, в течение 22 мая не ожидается каких-либо колебаний, ведь в течение 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. В этот период на светиле произошло 6 вспышек класса М1, которые почти не представляют угрозы для нашей планеты.

Астросиноптики прогнозируют, что вероятность малого геомагнитного шторма 22 мая в среду составляют 5%, а большого — 1%.

В то же время на Солнце расположено 49 пятен.

Магнитные бури на Земле в течение 22-26 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 22 мая держится магнитная буря, не превышающая силу 4 баллов, а уже 23 мая ее сила уменьшится до "зеленого" уровня.

Однако 24 мая возобновится небольшой геомагнитный шторм 4 баллов, хотя 25-26 мая не будет никаких колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине на конец рабочей недели.