Про закінчення війни, Курську операцію і не тільки. Головні заяви Зеленського на "Рамштайні"

На "Рамштайні" узгодили плани підтримки України до 2027 року.

У четвер, 9 січня, відбулось засідання "Рамштайну" у Німеччині, під час якого президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв щодо закінчення війни, Курської операції та підтримки НАТО.

"Телеграф" зібрав головні тези президента. Під час засідання міністр оборони США Остін Ллойд назвав Зеленського "лідером, який зробив історію".

Головні заяви Зеленського з "Рамштайну"

"Розгортання іноземного контингенту в Україні є одним з найкращих інструментів, щоб примусити РФ до миру. Давайте будемо більш практичними, щоб зробити це можливим. І ми почули сигнали з Великої Британії — на підтримку цього. Ми повинні бути сміливими, і ми повинні запропонувати справді сильні інструменти", — звернувся президент України до союзників під час засідання.

Давайте будемо більш практичними, щоб зробити це можливим. І ми почули сигнали з Великої Британії — на підтримку цього. Ми повинні бути сміливими, і ми повинні запропонувати справді сильні інструменти", — звернувся президент України до союзників під час засідання. Виробництво дронів в Україні по витратах є більш ефективним, ніж будь-де. "Ми у цьому році хочемо поставити рекорд по виробництву дронів. Ми закликаємо вас приєднатися до нарощення процесу виробництва дронів, закликаємо інвестувати у цю нішу та в талановитих людей", — сказав Зеленський.

"Ми у цьому році Ми закликаємо вас приєднатися до нарощення процесу виробництва дронів, закликаємо інвестувати у цю нішу та в талановитих людей", — сказав Зеленський. " Я роблю все, що можу, щоб завершити цю війну з гідністю для України та для Європи у 2025 році", — наголосив президент.

для України та для Європи у 2025 році", — наголосив президент. Україна потребує підтримки партнерів, тому просить їх про негайні поставки систем ППО, вони потрібні, аби зупинити російський терор. "Україна має 27 безпекових угод, але необхідно більше підтримки", — президент.

вони потрібні, аби зупинити російський терор. "Україна має 27 безпекових угод, але необхідно більше підтримки", — президент. "Курська операція — одна з наших перемог від початку війни. Багато з російських загроз та їх заяв виявилися блефом", — заявив Зеленський.

від початку війни. Багато з російських загроз та їх заяв виявилися блефом", — заявив Зеленський. "За майже 3 роки повномасштабної війни ми показали, що ніхто не є надто маленьким, щоб здійснити вплив на історію ", — Зеленський під час виступу на "Рамштайні".

", — Зеленський під час виступу на "Рамштайні". "Північнокорейські війська, які Росія залучила, зазнали великих втрат — 4 тисячі загиблих ", — додав президент.

", — додав президент. " Путін думатиме про мир, коли гроші закінчаться ", — наголосив Зеленський.

", — наголосив Зеленський. "Не всі обіцянки, які давали Україні на останньому саміті НАТО, було втілено", — президент України.

Додамо, що під час "Рамштайну" США оголосили про новий пакет допомоги для України на $500 млн. Зазначимо, що цей пакет є останній від адміністрації президента штатів Джо Байдена.

Також на "Рамштайні" узгодили плани підтримки України до 2027 року. Союзники України, виконуючи зобов’язання від 12 липня 2024 року, погодили вісім дорожніх карт для розвитку обороноздатності країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому "Рамштайн" у січні 2025 року може бути останнім і чого чекати Україні.